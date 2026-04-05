18:16 05.04.2026 (обновлено: 18:33 05.04.2026)
"Не дает оценить его реальный уровень": Сальтведт о победе Большунова
Сальтведт: победы Большунова в конце сезона не дают оценить его реальный уровень

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что победы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Финале Кубка России по лыжным гонкам не позволяют в полной мере оценить его текущий уровень.
Большунов в воскресенье одержал победу в гонке с общего старта на 10 километров свободным стилем с финишем на вершине Айкуайвенчорр в Финале Кубка России сезона-2025/26. Вторым стал участник Олимпиады-2026 Савелий Коростелев. Большунов выиграл пять гонок из шести на этих соревнованиях.
"Результаты Большунова, безусловно, впечатляют сами по себе, но не дают ответов на многие вопросы. Сезон уже на поздней стадии, и у Коростелева была гораздо большая нагрузка в течение зимы, чем у Большунова, поэтому неудивительно, если он начинает уставать", - сказал Сальтведт.
"Не готов проигрывать": Васильев объяснил слова Большунова о заговоре
4 апреля, 15:05
"Тем не менее возвращение Большунова к чему-то хотя бы отдаленно похожему на его прежнюю форму, вероятно, все равно делает его сильнейшим лыжником в России. Если - это все еще большой вопрос - Большунова допустят обратно к международным соревнованиям и он сразу вернется на тот уровень, который показывал раньше, я очень удивлюсь. Ему будет очень тяжело снова выйти на самый высокий уровень на международной арене, и эти победы на закате сезона мало что говорят о его реальной форме. Мир с 2022 года ушел вперед, а он - не уверен, что вместе с ним", - отметил собеседник агентства.
По его словам, 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо находится на другом уровне по сравнению со всеми остальными, включая Большунова. "У Сан Саныча огромный потенциал и возможности, но удерживать мотивацию на таком экстремальном уровне в течение четырех лет, имея возможность выступать только внутри своей страны, - это очень непросто", - добавил Сальтведт.
В Швеции признали Большунова одним из лучших лыжников в мире
1 апреля, 17:21
 
