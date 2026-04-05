Раскрыты ранее неизвестные лагеря смерти, созданные фашистами в Белоруссии
03:29 05.04.2026
Раскрыты ранее неизвестные лагеря смерти, созданные фашистами в Белоруссии
Раскрыты ранее неизвестные лагеря смерти, созданные фашистами в Белоруссии

Узники немецкого лагеря смерти. Архивное фото
МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Следователи, занимавшиеся расследованием уголовного дела о геноциде жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, установили 101 ранее неизвестный лагерь смерти, который был создан немецко-фашистскими захватчиками на белорусской территории, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по этому уголовному делу Сергей Шикунец.
"Также установлен 101 ранее неизвестный лагерь смерти, который был создан немецко-фашистскими захватчиками на белорусской земле. До начала расследования считалось, что в годы войны действовало 477 лагерей смерти. Полученные в ходе расследования данные позволяют говорить, что таких мест принудительного содержания действовало 578", - отметил Шикунец. Он подчеркнул, что также было установлено множество ранее неизвестных гетто, детских донорских лагерей, которые действовали на белорусской территории в годы войны.
Замруководителя следственной группы добавил, что были уточнены данные по карательным операциям, которые проводились на белорусской территории нацистами в годы войны.
"Установлено 47 ранее неизвестных крупных карательных операций. То есть до расследования говорилось о том, что нацисты провели на белорусской территории 140 крупных карательных операций, теперь же есть данные о не менее 187", - сказал Шикунец., подчеркнув, что тысячи людей были убиты в ходе этих операций.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда в республике. В генпрокуратуре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.
