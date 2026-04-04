Решение Зеленского по Донбассу вызвало возмущение на Западе

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Упрямство Владимира Зеленского в вопросах уступок по Донбассу приведет к дальнейшим территориальным потерям со стороны Украины, такое мнение выразил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X

"Президент Трамп предложил Зеленскому 800 миллиардов долларов на восстановление Украины с целью достижения мирного соглашения. Зеленский отказался. Администрация Белого дома пытается положить конец конфликту путем переговоров, но, по-видимому, Зеленский считает, что с большей поддержкой Запада он сможет одержать победу. Россия несколько раз выдвигала требования о мирном урегулировании, но Зеленский хочет вернуть территории", — отметил он.

По мнению политика, глава киевского режима не может трезво оценить ситуацию, из-за чего столкнется с новыми потерями.

"Весеннее наступление, судя по всему, на этот раз будет для Украины разрушительным", — подчеркнул Мема.

Единственным выходом из этой ситуации будут переговоры и территориальные уступки, заключил он.

Во вторник глава киевского режима заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев.

В ответ на его заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский "должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики". Он подчеркнул, что это решение могло бы спасти много жизней и остановить горячую фазу войны.