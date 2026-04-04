Зеленский не оставит власть на Украине самостоятельно, заявила Захарова

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Самостоятельный уход Владимира Зеленского из власти представить невозможно, учитывая особенности его личности и инвестиции Запада в него, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Кто может себе представить, что человек, маниакально стреноженный страстью к власти, абсолютно пораженный всеми возможными грехами и страстями, сам куда-то уйдет?" - сказала она в подкасте "Бородин в эфире", комментируя соответствующий вопрос.