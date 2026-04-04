Захарова резко высказалась о тех, кто ударил по АЭС "Бушер"

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Стоящие за новым обстрелом иранской АЭС "Бушер" США и Израиль полностью перечеркнули свою прежнюю репутацию в области ядерного нераспространения, расписавшись в отказе признавать какие-либо нормы и ограничения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.