Захарова назвала удары по АЭС "Бушер" несмываемым пятном на репутации

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Удары по ядерным объектам на территории Ирана, попадающим под гарантии МАГАТЭ, - несмываемое пятно на репутации наводящих ракеты, заявили в МИД России.
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
"Эти незаконные и безрассудные действия - несмываемое грязное пятно на международной репутации тех, кто наводит ракеты на АЭС "Бушер" и другие находящиеся под гарантиями агентства (МАГАТЭ - ред.) иранские ядерные объекты и отдает команду на поражение", - говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте министерства после новых ударов по АЭС "Бушер".
Отмечается, что агрессоры продолжают без раздумий и с нездоровым азартом бить прямо по ядерно-энергетической инфраструктуре Ирана, подпадающей под действие Договора о нераспространении ядерного оружия и иранского соглашения с МАГАТЭ о гарантиях.
4 апреля, 16:42