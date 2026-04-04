Захарова назвала награждение Каллас орденом от Зеленского сатанизмом*

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Награждение главы евродипломатии Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени со стороны Владимира Зеленского - сатанизм*, учитывая мрачные "заслуги" европейской чиновницы по отношению к Украине, включая поддержку гонений на церковь, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм* как он есть", - прокомментировала это Захарова.
Дипломат подчеркнула, что политика Евросоюза не имеет никакого отношения к принявшей христианство княгине Ольге, орденом чьего имени Зеленский наградил Каллас. Власти на Украине сейчас фактически уничтожают православие в стране, отметила Захарова. Она также обратила внимание на другие исключительно негативные "заслуги" Каллас перед украинцами.
"Призывы ускорить могилизацию, втягивание женщин в ВСУ, требования к киевскому режиму отказаться от любых попыток мира, превращение страны в орудие войны "до последнего украинца", разжигание ненависти, стимулирование коррупции бесконтрольными вливаниями миллионов", - привела Захарова список "заслуг".
Власти Украины организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в государстве. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды Украины вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
* международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено
