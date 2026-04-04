Захарова назвала награждение Каллас орденом от Зеленского сатанизмом* - РИА Новости, 04.04.2026
13:44 04.04.2026 (обновлено: 13:45 04.04.2026)
Захарова назвала награждение Каллас орденом от Зеленского сатанизмом*
Захарова назвала награждение Каллас орденом от Зеленского сатанизмом* - РИА Новости, 04.04.2026
Захарова назвала награждение Каллас орденом от Зеленского сатанизмом*
Награждение главы евродипломатии Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени со стороны Владимира Зеленского - сатанизм*, учитывая мрачные "заслуги" европейской... РИА Новости, 04.04.2026
в мире
украина
россия
мария захарова
владимир зеленский
кайя каллас
украинская православная церковь
вооруженные силы украины
в мире, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, кайя каллас, украинская православная церковь, вооруженные силы украины, московский патриархат, религия
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Кайя Каллас, Украинская православная церковь, Вооруженные силы Украины, Московский Патриархат, Религия
Захарова назвала награждение Каллас орденом от Зеленского сатанизмом*

Захарова: награждение Каллас орденом от Зеленского — сатанизм

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Награждение главы евродипломатии Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени со стороны Владимира Зеленского - сатанизм*, учитывая мрачные "заслуги" европейской чиновницы по отношению к Украине, включая поддержку гонений на церковь, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Telegram-канале дипломат написала, что Зеленский наградил Каллас орденом княгини Ольги I степени, который вручается женщинам за выдающиеся заслуги в различных сферах.
Генерал Келлог случайно закрыл Украине путь в Европу
4 апреля, 08:00
"Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм* как он есть", - прокомментировала это Захарова.
Дипломат подчеркнула, что политика Евросоюза не имеет никакого отношения к принявшей христианство княгине Ольге, орденом чьего имени Зеленский наградил Каллас. Власти на Украине сейчас фактически уничтожают православие в стране, отметила Захарова. Она также обратила внимание на другие исключительно негативные "заслуги" Каллас перед украинцами.
"Призывы ускорить могилизацию, втягивание женщин в ВСУ, требования к киевскому режиму отказаться от любых попыток мира, превращение страны в орудие войны "до последнего украинца", разжигание ненависти, стимулирование коррупции бесконтрольными вливаниями миллионов", - привела Захарова список "заслуг".
Власти Украины организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в государстве. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды Украины вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
* международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено
Захарова отметила тягу Запада к природным ресурсам
4 апреля, 12:16
 
В миреУкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийКайя КалласУкраинская православная церковьВооруженные силы УкраиныМосковский ПатриархатРелигия
 
 
