Кто такие дед Пихто и ешкин кот на самом деле

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Русский язык чем-то напоминает настоящий музей диковин. То и дело в нем проскакивают для нас простые, но непонятные для иностранца выражения, такие как "кузькина мать" или "ешкин кот".

Однако за кажущейся простотой скрываются настоящие исторические и лингвистические головоломки.

Кузькина мать

Выражение "показать кузькину мать" стало популярно в 1960-х благодаря Никите Хрущеву, который вывел его на "международный уровень".

В 1959 году в Москве проходила Американская национальная выставка "Промышленная продукция США". На ее открытии присутствовал вице-президент США Ричард Никсон, в беседе с генсеком он хвалил достижения американской промышленности.

В ответ советский лидер произнес речь, в которой сказал : "В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам покажем кузькину мать".

Переводчики не смогли внятно объяснить иностранным гостям, что имел в виду Хрущев, на английском эта фраза прозвучала как "мать Кузьмы".

В том же 1959 году Никита Хрущев употребил фразу снова — на этот раз во время поездки в США.

"Вновь возникла заминка с переводом, но тут на помощь пришел сам Хрущев: "Что вы, переводчики, мучаетесь? Я всего лишь хочу сказать, что мы покажем Америке то, чего она никогда не видела!" — сказал Хрущев.

Строгая матушка или кикимора

Однако филологи объясняют значение этого фразеологизма несколько иначе. Они считают, что устойчивое выражение "показать кузькину мать" значит "пообещать кому-то неприятности".

Установить точное происхождение выражения исследователям пока не удалось. Существует несколько версий его возникновения.

По одной из них, "кузькина мать" связана с существующими в русском языке пословицами и поговорками о Кузьке, то есть Кузьме или Козьме: "Горькому Кузеньке — горькая долюшка", "Бедному Кузеньке — бедная и песенка".

Ряд специалистов считает, что Кузька мог быть реальным историческим лицом.

Вероятно, он был сиротой, которого приютила некая женщина — та самая "Кузькина мать", которая была строгой и часто наказывала Кузьку, поэтому ее имя стали использовать как угрозу.

Согласно еще одной версии, Кузькой в старину называли шкодливого домового. "Кузькиной матерью" (или "матушкой") считали его жену — другого фольклорного персонажа, кикимору.

"Кто, кто! Дед Пихто!"

Наверное, эту реплику слышал каждый. Ее используют, когда нет никакого желания отвечать на поставленный вопрос.

Однако мало кто знает, что у этого дедушки есть весьма сомнительная репутация. Можно заметить: выражение раньше писали со строчной буквы — "дед пихто".

По одной из версий, это было не именем, а действием. Слово происходит от "пихать" (или "пыхтеть"), что придавало фразе некий телесный подтекст.

Есть у фразы и неизвестное многим продолжение: "дед пихто и бабка тарахто". Причем "тарахто" — от "тарахтеть", и это не только про говорливость.

В народной культуре подобные сочетания нередко изображали два начала: мужское и женское — веселую и чуть фривольную сценку.

Однако на детских утренниках 1970-х "дед Пихто" неожиданно превратился в положительного героя — хранителя тайги, старика-лешего с зеленой бородой.

Народная этимология соединила его с "пихтой" — деревом, символом зимнего леса. А продолжение с "тарахто" и вовсе отпало: сейчас чаще встречается "бабка с пистолетом".

"Ешкин кот"

Выражение стало популярным после выхода на экран советской народной комедии "Любовь и голуби". Герой фильма Василий Кузякин в затруднительных ситуациях, а иногда и просто по привычке произносит: "ешкин кот".

Слова пошли в народ и стали повторяться в подобных ситуациях для отражения самых разнообразных эмоций: от удивления и радости до испуга.

По одной из версий, выражение могло произойти от имени фольклорного героя кота Баюна — персонажа сказок с чарующим голосом, помощника Бабы-яги. Он усыплял и поражал врагов пением и сказками.

Некоторые исследователи полагают, что слово "ешкин" могло возникнуть от "ежкин", то есть буквально "кот бабки-ежки".