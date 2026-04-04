Во Владивостоке проверят данные о возможном избиении мальчика сверстниками

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о возможных противоправных действиях в отношении 10-летнего мальчика во Владивостоке, которого группа несовершеннолетних могла избить, а затем заставить извиняться на коленях, угрожая молотком, сообщает надзорное ведомство Приморского края.

"Прокуратура проводит проверку по факту противоправных действий в отношении мальчика на улице Североморской во Владивостоке... устанавливаются обстоятельства произошедшего и участники инцидента", - говорится в сообщении .

Надзорное ведомство оценит условия жизни и воспитания детей-участников конфликта, работу органов системы профилактики, в том числе действия должностных лиц образовательного учреждения, своевременность их реагирования на конфликтные ситуации. Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре, уточняет надзорное ведомство.