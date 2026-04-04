Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи"

Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Русские Витязи" является единственной пилотажной командой в мире , выполняющей фигуры одиночного и группового пилотажа на тяжелых истребителях.

Авиагруппа была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка (Московская область).

Формирование авиационной группы высшего пилотажа началось в мае 1989 года, когда на вооружение 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники (тогда 234 истребительно-авиационный полк) поступили истребители Су-27. Опытные летчики быстро освоили новую технику и вскоре приступили к тренировочным полетам в составе пары, тройки, а затем и четверки машин в строю "ромб". Маневрирование группе давалось непросто. Размер и масса самолета, его инертность и отличная аэродинамика были основными причинами, вызывающими сложности совместного пилотирования в небе, но летчики справились с этими трудностями.

В начале 1991 года был окончательно сформирован состав пилотажной группы из шести самолетов, а 5 апреля того же года официально основана пилотажная группа, получившая название "Русские Витязи". Для нового подразделения была придумана эмблема – щит, на голубом фоне которого ромб из четырех самолетов, для летчиков были пошиты специальные комбинезоны.

Название "Русские Витязи" впервые прозвучало за рубежом 24 августа 1991 года на первом польском авиашоу в Познани. Тогда с программой одиночного пилотажа выступил командир группы Владимир Баженов. Этот визит стал отправной точкой в создании индивидуального имиджа "Витязей". Меньше месяца потребовалось специалистам ОКБ "Сухого" на разработку единого дизайна и осуществление раскраски всех истребителей группы.

Первое выступление всей авиагруппы состоялось в сентябре 1991 года в Великобритании, во время которого "Русские Витязи" прошли строем самолетов над резиденцией королевы-матери в Шотландии. Визит в Англию продолжили выступления группы на аэрошоу в Люкерсе и Финнингли, где "Витязи" летали вместе с британской эскадрильей Red Arrows.

Той же осенью на авиашоу в Праге (Чехия) двое летчиков из группы "Русских Витязей" выступили в спарке Су-27УБ с программой одиночного пилотажа. Эффект от выступления был настолько силен, что американские летчики на своих F-15 отказались от выступления из опасения "потеряться" на фоне русских.

С тех пор "Русские Витязи" стали постоянными участниками крупнейших мировых авиасалонов и аэрошоу, представляя Воздушно-космические силы России. Они побывали с визитами в Финляндии, Франции, Германии, Швеции, Бельгии, Италии, Малайзии, США, Канаде, Словакии, Люксембурге, Австрии, Китае, Нидерландах, Норвегии, Бахрейне, Китае, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, Туркмении, Белоруссии и других странах, где продемонстрировали высочайшее летное мастерство и передовые достижения российского авиастроения.

В августе 1993 года на канадской авиабазе Эбботсфорд показательные выступления "Русских Витязей" завершились курьезом: канадские летчики поспорили с "Витязями" о том, что Су-27 как истребитель уступает их самолету CF-18 "Хорнет". Спор разрешился на глазах у двухсот тысяч зрителей – "Русские Витязи" в тренировочном бою одержали неоспоримую победу над хваленым "Хорнетом", доказав непревзойденные качества своих боевых машин.

С 1993 года "Русские Витязи" непременные участники международного авиасалона МАКС в Жуковском Московской области. Кроме того, экипажи пилотажной группы являются участниками множества авиационных мероприятий, проводимых в различных регионах Российской Федерации.

В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" в составе девяти самолетов (пяти Су-27 и четырех МиГ-29) в строю "ромб" с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Этот факт сам по себе стал мировым рекордом в истории авиации. Эта девятка получила название "кубинский бриллиант".

9 мая 2005 года, в ознаменование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945), "Русские Витязи" совместно со "Стрижами" в составе девяти самолетов выполнили исторический пролет над Красной площадью в Москве. С тех пор стал традиционным совместный пролет пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" в воздушной части парада над Красной площадью.

С 2015 года "Русские Витязи" стали постоянными участниками международного военно-технического форума "Армия".

В истории пилотажной группы "Русские Витязи" есть и печальные страницы. Так в декабре 1995 году, когда группа возвращалась с авиашоу в Малайзии, произошла трагедия при заходе на посадку на вьетнамский аэродром Камрань для дозаправки. Три истребителя "Русских Витязей" врезались в скрытую за непроглядным туманом гору, погибли четыре летчика.

Для летчиков наступили трудные времена. Тяжелее всего была моральная травма. Огромную поддержку своим коллегам оказали летчики английской пилотажной группы Red Arrows, пригласив "Витязей" к себе на базу. Лишь в апреле 1996 года летчики авиагруппы начали отрабатывать парный пилотаж, затем восстановили "тройку" и, наконец, составили "ромб". Тогда же перекрасили самолеты. Верх истребителей стал синим, внизу появился резкий переход от белого к голубому (образовалась так называемая "стрела" под кабиной), носки крыла и стабилизатора снизу выкрасили в красный цвет.

Еще одна беда случилась 16 августа 2009 года во время тренировочных полетов под Жуковским при подготовке к авиасалону МАКС-2009. Тогда столкнулись два самолета пилотажной группы "Русские Витязи". В результате обе машины разбились, погиб командир группы Игорь Ткаченко, еще двое летчиков пострадали. Участие группы в МАКС-2009 ограничилось тогда лишь полетом "ромба" в последний день проведения авиационно-космического салона.

Несмотря на эти трагедии, пилотажная группа продолжает свои выступления. Во время них они демонстрируют свои фирменные фигуры высшего пилотажа , такие как "бочка", "петля Нестерова", "косые петли", "колокол", роспуск "фонтан", роспуск "тюльпан", "ухо" и многие другие.

Одной из задач авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" является демонстрация новейших образцов отечественной авиационной техники, поэтому экипажи осваивают новейшие многоцелевые истребители.

В 2016 году на вооружении авиагруппы поступили самолеты Су-30СМ. Летчики их полностью освоили и выполняют обновленную воздушную программу на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ, которые позволяют демонстрировать сверхманевренные характеристики современных авиационных комплексов.

Истребители поколения "4+" и "4++", к которым относятся Су-30СМ и Су-35С, отличаются новой системой управления самолетом, новым комплексом вооружения и авионикой. У этих машин новые двигатели, которые имеют управляемый вектор тяги, что позволяет летчикам уверенно их пилотировать, управлять самолетом в режиме сверхманевренности и на любых скоростях, вплоть до нулевых.

В последние годы, пилотажная группа "Русские Витязи" принимает активное участие в патриотическом воспитании и привлечении молодежи к службе в авиации, повышении престижа и авторитета военной службы в стране.

В декабре 2023 года летчики из пилотажной группы "Русские Витязи" на четырех истребителях Су-35 сопровождали борт президента России Владимира Путина во время полета в ОАЭ. В истории военной авиации такое сопровождение – очень редкое событие. Во-первых, истребители совершили очень длительный перелет без дозаправки. Во-вторых, при себе у них имелся весь штатный арсенал оружия. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для авиагруппы были получены специальные пролетные разрешения

В июле 2024 года "Русские Витязи" впервые приняли участие в воздушном параде в Минске, в честь Дня независимости Республики Беларусь.

Командиром авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" является гвардии подполковник Андрей Алексеев.

летный состав группы , кроме командира, входят еще четыре летчика: гвардии полковник Олег Ерофеев, гвардии майор Денис Плаксин, гвардии подполковник Сергей Щеглов и гвардии подполковник Александр Богдан.