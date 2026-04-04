Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/vino-2085179685.html
Роскачество оценило риск покупки контрафактного вина в магазине
Риска приобрести контрафактного вина в официальных магазинах для потребителя в России нет, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. РИА Новости, 04.04.2026
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Роскачество оценило риск покупки контрафактного вина в магазине

Глава Роскачества Протасов: контрафактного вина в официальных магазинах в РФ нет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПродажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Продажа алкогольной продукции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Риска приобрести контрафактного вина в официальных магазинах для потребителя в России нет, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"Если говорить именно о контрафакте, то есть о производстве продукции под известными торговыми марками "подвальными производителями", то мы такие риски не фиксируем, если вы приобретаете вино в цивилизованных каналах", - сообщил он.
Протасов поделился, что Роскачество встречает случаи подделок дорогих вин, присутствующих на российском рынке, но это единичные случаи, потому что доля дорогих вин достаточно невысока. И издержки, чтобы реализовывать эту продукцию в торговых сетях, в цивилизованных каналах продаж, достаточно высоки.
"Нельзя не сказать о той нише, которая, я считаю, не должна существовать – это псевдоигристые вина, когда мы с вами видим бутылку из-под игристого вина, и эта жидкость даже шипит и пузырится, а стоит достаточно недорого", - отметил он.
Однако, если посмотреть на маркировку – она оказывается газированным пивным напитком, и не имеет ничего общего с шампанским. Такая доля обмана существует на рынке.
И хотя производитель "псевдоигристого вина" не обманывает, честно указывая, что это не игристое вино, внешний вид продукции имитирует известное итальянское игристое вино, указал глава организации.
Роскачество постоянно объясняет потребителям, чтобы они не велись на такие маркетинговые уловки и видит снижение доли такой продукции на рынке, однако она до сих пор существует.
"У нас есть план усилить исследования с точки зрения мимикрии, то есть исключить полное сличение вида упаковки, маркировки с известными брендами. Поэтому перед покупкой внимательно читайте маркировку", - подытожил Протасов.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала