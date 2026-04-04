Роскачество оценило риск покупки контрафактного вина в магазине

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Риска приобрести контрафактного вина в официальных магазинах для потребителя в России нет, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

"Если говорить именно о контрафакте, то есть о производстве продукции под известными торговыми марками "подвальными производителями", то мы такие риски не фиксируем, если вы приобретаете вино в цивилизованных каналах", - сообщил он.

Протасов поделился, что Роскачество встречает случаи подделок дорогих вин, присутствующих на российском рынке, но это единичные случаи, потому что доля дорогих вин достаточно невысока. И издержки, чтобы реализовывать эту продукцию в торговых сетях, в цивилизованных каналах продаж, достаточно высоки.

"Нельзя не сказать о той нише, которая, я считаю, не должна существовать – это псевдоигристые вина, когда мы с вами видим бутылку из-под игристого вина, и эта жидкость даже шипит и пузырится, а стоит достаточно недорого", - отметил он.

Однако, если посмотреть на маркировку – она оказывается газированным пивным напитком, и не имеет ничего общего с шампанским. Такая доля обмана существует на рынке.

И хотя производитель "псевдоигристого вина" не обманывает, честно указывая, что это не игристое вино, внешний вид продукции имитирует известное итальянское игристое вино, указал глава организации.

Роскачество постоянно объясняет потребителям, чтобы они не велись на такие маркетинговые уловки и видит снижение доли такой продукции на рынке, однако она до сих пор существует.