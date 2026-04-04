Ветврач рассказала, какие прививки сделать питомцу перед дачным сезоном - РИА Новости, 04.04.2026
05:47 04.04.2026
Ветврач рассказала, какие прививки сделать питомцу перед дачным сезоном
Ветврач рассказала, какие прививки сделать питомцу перед дачным сезоном

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Прививки от бешенства и инфекционных заболеваний нужно поставить питомцу перед началом дачного сезона, если они не были сделаны ранее, рассказала в беседе с РИА Новости ветеринарный врач Советской государственной ветклиники Наталья Павлова.
"Прививки необходимы стандартные: бешенство и вирусные заболевания. У кошек это панлейкопения, калицивироз, ринотрахеит и хламидиоз, у собак - чума, энтерит, гепатит, лептоспироз. И плюс бешенство, которое общее для всех", - рассказала Павлова.
Крыса - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Ветврач назвал питомца, которого нельзя содержать в одиночестве
31 марта, 06:57
Специалист подчеркнула, что перед дачным сезоном самой обязательной является прививка от бешенства.
"Это связано с тем, что в Подмосковье и ближайших областях бешенство очень распространено, так как дикие животные, которые могут переносить заболевание, активно выходят к людям и животным. Бешенство, которое появляется в Москве, чаще всего привозят с дач", - добавила Павлова.
Ветврач обратила внимание, что иммунитет после прививки работает год, поэтому не имеет большого значения то, когда именно она была поставлена: весной или осенью. Существует заблуждение, что прививать домашних питомцев необходимо именно в весенний период, добавила собеседница агентства.
Бешенство - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Ученый рассказал, как распознать бешенство у животного
12 февраля, 06:30
 
