Рейтинг@Mail.ru
"До чего дожили!" Васильев высказался о словах Сундбю про норвежцев - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Лыжные гонки
 
16:09 04.04.2026 (обновлено: 16:30 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/vasilev-2085206713.html
"До чего дожили!" Васильев высказался о словах Сундбю про норвежцев
2026-04-04T16:09:00+03:00
2026-04-04T16:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767726591_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_1f7ce1793d62a8a31c78a7fbfd1814d4.jpg
https://ria.ru/20260404/vasilev-2085196875.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
"До чего дожили!" Васильев высказался о словах Сундбю про норвежцев

Васильев: сами норвежцы возмущаются отсутствием конкуренции в лыжах

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Дмитрий Васильев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что отсутствие конкуренции удивляет самих норвежцев, которые доминируют в лыжных гонках.
Ранее двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Мартин Сундбю заявил, что отсутствие конкуренции для норвежских лыжников вредит виду спорта. На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии норвежцы взяли 11 из 18 медалей в мужских лыжных гонках, в том числе все шесть золотых наград завоевал Йоханнес Клебо.
«
"Очевидно, что отсутствие конкуренции плохо влияет на спорт. Не надо быть великим специалистом, чтобы не понимать таких очевидных вещей. Что хорошего, когда одной нации под предлогом, что они все больные, разрешили использовать допинг любого масштаба. Именно поэтому они всех и обыгрывают. Уже сами норвежцы стали возмущаться, вот до чего дожили!" - сказал Васильев.
"Нормальные, вменяемые, профессиональные люди понимают, что это обычное мошенничество. Под предлогом мифических болезней одна нация становится просто мега в кавычках талантливой. Все остальные такого результата добиться не могут, а они могут. Как это возможно?" - добавил он.
"Не готов проигрывать": Васильев объяснил слова Большунова о заговоре
4 апреля, 15:05
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    44
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала