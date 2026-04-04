https://ria.ru/20260404/vasilev-2085206713.html
"До чего дожили!" Васильев высказался о словах Сундбю про норвежцев
2026-04-04T16:09:00+03:00
2026-04-04T16:30:00+03:00
спорт
италия
дмитрий васильев
лыжные виды спорта
лыжные гонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767726591_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_1f7ce1793d62a8a31c78a7fbfd1814d4.jpg
https://ria.ru/20260404/vasilev-2085196875.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767726591_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_510decca3cddbc86cd91ac8bbbeabebf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Васильев: сами норвежцы возмущаются отсутствием конкуренции в лыжах
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что отсутствие конкуренции удивляет самих норвежцев, которые доминируют в лыжных гонках.
Ранее двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Мартин Сундбю заявил, что отсутствие конкуренции для норвежских лыжников вредит виду спорта. На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии
норвежцы взяли 11 из 18 медалей в мужских лыжных гонках, в том числе все шесть золотых наград завоевал Йоханнес Клебо.
«
"Очевидно, что отсутствие конкуренции плохо влияет на спорт. Не надо быть великим специалистом, чтобы не понимать таких очевидных вещей. Что хорошего, когда одной нации под предлогом, что они все больные, разрешили использовать допинг любого масштаба. Именно поэтому они всех и обыгрывают. Уже сами норвежцы стали возмущаться, вот до чего дожили!" - сказал Васильев
.
"Нормальные, вменяемые, профессиональные люди понимают, что это обычное мошенничество. Под предлогом мифических болезней одна нация становится просто мега в кавычках талантливой. Все остальные такого результата добиться не могут, а они могут. Как это возможно?" - добавил он.