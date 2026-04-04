Мурашко рассказал о самочувствии первого пациента с прививкой от меланомы - РИА Новости, 04.04.2026
16:02 04.04.2026 (обновлено: 16:39 04.04.2026)
Мурашко рассказал о самочувствии первого пациента с прививкой от меланомы
Мурашко рассказал о самочувствии первого пациента с прививкой от меланомы - РИА Новости, 04.04.2026
Мурашко рассказал о самочувствии первого пациента с прививкой от меланомы
Первый пациент, получивший вакцину "Неоонковак" от меланомы, чувствует себя хорошо, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.04.2026
здоровье - общество
здоровье
общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
здоровье - общество, здоровье, общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Здоровье - Общество, Здоровье, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Мурашко рассказал о самочувствии первого пациента с прививкой от меланомы

Мурашко: первый пациент, получивший вакцину от меланомы, чувствует себя хорошо

Медработник с вакциной. Архивное фото
СУХУМ, 4 апр — РИА Новости. Первый пациент, получивший вакцину "Неоонковак" от меланомы, чувствует себя хорошо, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Будет продолжено лечение данным препаратом", — сказал он РИА Новости.
Разработчики вакцины и врачи-клиницисты сейчас собрались на территории "Сириуса" для обсуждения дальнейшей перспективы развития технологии и применения в медицине, добавил министр.
"Данное направление является сегодня одним из приоритетов, которое поручено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным рассматривать как комплексное платформенное решение в том числе для других задач в области здравоохранения", — заключил Мурашко.
В среду первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. В 2021 году у него диагностировали меланому кожи и провели хирургическое лечение. В 2025-м болезнь затронула лимфатические узлы, поэтому мужчину еще раз прооперировали в НМИЦ радиологии.
"Неоонковак" разработал центр имени Гамалеи, производством занимается НМИЦ радиологии. Минздрав выдал разрешение на применение препарата в клинической практике в начале декабря. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента на основе молекулярно-генетических характеристик его опухоли.
Здоровье - ОбществоЗдоровьеОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
