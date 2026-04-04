Мурашко рассказал о самочувствии первого пациента с прививкой от меланомы

СУХУМ, 4 апр — РИА Новости. Первый пациент, получивший вакцину "Неоонковак" от меланомы, чувствует себя хорошо, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

« "Будет продолжено лечение данным препаратом", — сказал он РИА Новости.

Разработчики вакцины и врачи-клиницисты сейчас собрались на территории "Сириуса" для обсуждения дальнейшей перспективы развития технологии и применения в медицине, добавил министр.

« "Данное направление является сегодня одним из приоритетов, которое поручено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным рассматривать как комплексное платформенное решение в том числе для других задач в области здравоохранения", — заключил Мурашко.

В среду первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области . В 2021 году у него диагностировали меланому кожи и провели хирургическое лечение. В 2025-м болезнь затронула лимфатические узлы, поэтому мужчину еще раз прооперировали в НМИЦ радиологии.