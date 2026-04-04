"Остановите это безумие!" В Германии испугались повторения судьбы Украины
18:09 04.04.2026 (обновлено: 18:10 04.04.2026)
"Остановите это безумие!" В Германии испугались повторения судьбы Украины
"Остановите это безумие!" В Германии испугались повторения судьбы Украины
"Остановите это безумие!" В Германии испугались повторения судьбы Украины

Вагенкнехт: Германия может столкнуться с силовой мобилизацией, как на Украине

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Изменения закона о воинской обязанности в Германии могут привести к силовой мобилизации, как на Украине, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Ужас! За спиной у общественности немецкое правительство приняло решение запретить мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет выезжать за границу более чем на три месяца без разрешения бундесвера", — написала она в соцсети X.
По мнению политика, это "не имеющее практического значения" правило может быстро превратиться в силовую мобилизацию, с которой столкнулись украинцы.
"Остановите это безумие!" — заключила Вагенкнехт.
Накануне об изменении закона о воинской обязанности в ФРГ сообщило немецкое издание Frankfurter Rundschau. По данным СМИ, с 1 января 2026 года вступило в силу положение, согласно которому все мужчины старше 17 и младше 45 лет, которые хотят покинуть Германию более чем на три месяца, обязаны получить разрешение у бундесвера.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят задержанных мужчин, нередко избивая их.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.
