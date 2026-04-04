БМО-Т могут вооружить дистанционным модулем, сообщили в УВЗ
Модернизированная боевая машина огнемётчиков (БМО-Т) может быть вооружена дистанционно управляемым боевым модулем вместо открытой пулемётной турели, сообщили... РИА Новости, 04.04.2026
"Уралвагонзавод": БМО-Т хотят вооружить дистанционным боевым модулем
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Модернизированная боевая машина огнемётчиков (БМО-Т) может быть вооружена дистанционно управляемым боевым модулем вместо открытой пулемётной турели, сообщили РИА Новости в субботу в концерне "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех").
Боевая машина огнемётчиков (БМО-Т) была принята на вооружение российской армии 4 апреля 2001 года.
"Спустя четверть века машина продолжает развиваться. В 2024 году завод-изготовитель запатентовал проект модернизации БМО-Т. Главное нововведение – отказ от открытой пулемётной турели в пользу дистанционно управляемого боевого модуля", - сказали в концерне.
Благодаря стабилизации в двух плоскостях, телекамерам и тепловизору экипаж сможет вести точный огонь из пулемёта с помощью джойстика и монитора, не покидая защищённого пространства.
БМО-Т предназначена для транспортировки личного состава огнемётного отделения и его вооружения в условиях огневого контакта с противником. Базой для машины служит шасси
Т-72. Обладая бронестойкостью на уровне танка, она обеспечивает высокий уровень защиты экипажа и десанта. Машина вмещает семь человек: двоих членов экипажа и пятерых десантников.
Специально для БМО-Т разработана динамическая защита бортов, защищающая от противотанковых средств противника.