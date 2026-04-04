ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действия "Южной" группировки за сутки

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 70 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.