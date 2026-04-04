Захарова потребовала прекратить удары по ядерным объектам в Иране - РИА Новости, 04.04.2026
16:36 04.04.2026 (обновлено: 17:02 04.04.2026)
Захарова потребовала прекратить удары по ядерным объектам в Иране
Удары по ядерным объектам Ирана, включая АЭС "Бушер", должны быть прекращены для недопущения опасных последствий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T16:36:00+03:00
2026-04-04T17:02:00+03:00
Захарова: удары по ядерным объектам в Иране должны быть прекращены

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Удары по ядерным объектам Ирана, включая АЭС "Бушер", должны быть прекращены для недопущения опасных последствий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
"Худшего еще можно избежать, однако для этого удары по ядерным объектам в Иране, в том числе по АЭС "Бушер", должны быть немедленно прекращены", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Россия одновременно сражается на трех фронтах, заявила Захарова
