Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:32 04.04.2026
В Аптекарском огороде расцвела сон-трава
https://ria.ru/20260224/strelitsiya-2076324088.html
https://ria.ru/20251105/orkhideya-2052903515.html
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сон-трава расцвела на Альпийском бельведере в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботанического сада.
"Легендарная сон-трава, или пасхальный цветок, или прострел раскрытый, Pulsatilla patens, расцвела под открытым небом в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетители могут увидеть растение на Альпийском бельведере на выставочном поле", - рассказали в пресс-службе.
Стрелиция королевская расцвела в ботаническому саду МГУ Аптекарский огород в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Аптекарском огороде расцвела "райская птица"
24 февраля, 09:17
Там отметили, что в роду сон-травы - 33 вида, произрастающих в Европе, Азии, Северной Америке. Это многолетнее травянистое растение семейства лютиковые. Декоративное - как при цветении, так и в плодах.
"Растение токсично. В русской поэзии сон-трава чаще всего упоминается как снотворное средство или служит предвестником наступления весны и пробуждения природы. Прострел обычно зацветает в середине апреля - начале мая", - уточнили в пресс-службе.
В ботаническом саду пояснили, что в это время на его стеблях появляются опушенные бутоны колокольчатой формы. Их диаметр достигает 4-9 сантиметров. Лепестки окрашены в фиолетовые, пурпурные и изредка белые тона.
"Но благодаря усилиям селекционеров выведены разновидности с красными, желтыми и даже черными бутонами", - заключили в пресс-службе площадки.
Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana), также известная как орхидея-паук, в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Аптекарском огороде расцвела самая черная в мире орхидея-паук
5 ноября 2025, 09:47
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала