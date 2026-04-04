В Аптекарском огороде расцвела сон-трава

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сон-трава расцвела на Альпийском бельведере в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботанического сада.

"Легендарная сон-трава, или пасхальный цветок, или прострел раскрытый, Pulsatilla patens, расцвела под открытым небом в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетители могут увидеть растение на Альпийском бельведере на выставочном поле", - рассказали в пресс-службе.

Азии, Там отметили, что в роду сон-травы - 33 вида, произрастающих в Европе Северной Америке . Это многолетнее травянистое растение семейства лютиковые. Декоративное - как при цветении, так и в плодах.

"Растение токсично. В русской поэзии сон-трава чаще всего упоминается как снотворное средство или служит предвестником наступления весны и пробуждения природы. Прострел обычно зацветает в середине апреля - начале мая", - уточнили в пресс-службе.

В ботаническом саду пояснили, что в это время на его стеблях появляются опушенные бутоны колокольчатой формы. Их диаметр достигает 4-9 сантиметров. Лепестки окрашены в фиолетовые, пурпурные и изредка белые тона.