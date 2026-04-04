https://ria.ru/20260404/tsvetenie-2085169298.html
В Аптекарском огороде расцвела сон-трава
2026-04-04T10:32:00+03:00
хорошие новости
москва
европа
азия
ботанический сад
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085168925_0:67:960:607_1920x0_80_0_0_a85039c0f7de12fa108a4f9ae764e6c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085168925_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_ab9db4d0d41f7a3fc0b41d9034ae2fec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Сон-трава расцвела на Альпийском бельведере в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе
столичного ботанического сада.
"Легендарная сон-трава, или пасхальный цветок, или прострел раскрытый, Pulsatilla patens, расцвела под открытым небом в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетители могут увидеть растение на Альпийском бельведере на выставочном поле", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в роду сон-травы - 33 вида, произрастающих в Европе
, Азии
, Северной Америке
. Это многолетнее травянистое растение семейства лютиковые. Декоративное - как при цветении, так и в плодах.
"Растение токсично. В русской поэзии сон-трава чаще всего упоминается как снотворное средство или служит предвестником наступления весны и пробуждения природы. Прострел обычно зацветает в середине апреля - начале мая", - уточнили в пресс-службе.
В ботаническом саду пояснили, что в это время на его стеблях появляются опушенные бутоны колокольчатой формы. Их диаметр достигает 4-9 сантиметров. Лепестки окрашены в фиолетовые, пурпурные и изредка белые тона.
"Но благодаря усилиям селекционеров выведены разновидности с красными, желтыми и даже черными бутонами", - заключили в пресс-службе площадки.