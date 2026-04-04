В Италии ввели первые топливные ограничения в четырех аэропортах, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2026
18:34 04.04.2026
В Италии ввели первые топливные ограничения в четырех аэропортах, пишут СМИ
В Италии ввели первые топливные ограничения в четырех аэропортах, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2026
В Италии ввели первые топливные ограничения в четырех аэропортах, пишут СМИ
Первые ограничения на заправку авиационным топливом введены в четырех аэропортах Италии: миланском "Линате", а также авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи,... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T18:34:00+03:00
2026-04-04T18:34:00+03:00
венеция
италия
болонья
в мире, венеция, италия, болонья, ryanair, bp plc., airbus a320, boeing 737
В мире, Венеция, Италия, Болонья, Ryanair, BP Plc., Airbus A320, Boeing 737
В Италии ввели первые топливные ограничения в четырех аэропортах, пишут СМИ

Corriere della Sera: первые топливные ограничения введены в 4 аэропортах Италии

РИМ, 4 апр - РИА Новости. Первые ограничения на заправку авиационным топливом введены в четырех аэропортах Италии: миланском "Линате", а также авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи, сообщает газета Corriere della Sera.
"Четыре итальянских аэропорта сообщили о "сокращении" или "ограниченном" наличии авиационного топлива как минимум до позднего вечера 9 апреля, что, по всей видимости, является первым признаком "контролируемого" регулирования объемов одним из основных поставщиков в свете кризиса на Ближнем Востоке", - говорится в статье.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Новак заявил о важности сохранения российского топлива внутри страны
4 апреля, 16:29
Corriere удалось изучить бюллетени предполетной информации (Notam) из четырех аэропортов. Согласно этим документам, один из крупнейших операторов топливного обеспечения, компания Air BP Italia, уведомила авиаперевозчиков о снижении доступности керосина.
В уведомлениях Notam говорится, что приоритет при заправке будет отдаваться санитарным рейсам, государственным перелетам, а также рейсам продолжительностью более трех часов.
Для остальных вводится лимитированное распределение топлива. В Венеции, Болонье и Тревизо максимальный объем заправки для отдельных рейсов может составить до 2 тысяч литров на самолет. Как отмечает Corriere, этого количества достаточно менее чем на один час полета для среднемагистральных лайнеров, таких как Airbus A320 или Boeing 737, которые используют основными европейскими компаниями-лоукостерами. Подобного объема, в частности, не хватит на перелет из Венеции на Сицилию.
В среду глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил, что вследствие эскалации на Ближнем Востоке уже в мае в Европе может начаться дефицит авиатоплива. По его словам, авиакомпания застраховала от рисков 80% поставок топлива, однако за остальные 20% уже приходится платить вдвое дороже - по 150 долларов за баррель. Но несмотря на все риски, Ryanair не собирается отменять рейсы, добавил О'Лири. Он отметил, что существует некоторый риск - от 10% до 25% - того, что поставки для Ryanair могут оказаться под угрозой в мае и июне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефтепродуктов. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Бензоколонки Европы могут опустеть к концу апреля, заявил Дмитриев
4 апреля, 16:40
 
В миреВенецияИталияБолоньяRyanairBP Plc.Airbus A320Boeing 737
 
 
