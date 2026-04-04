В Тель-Авиве прогремели взрывы

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве после того, как армия Израиля сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана, в небе слышны многочисленные взрывы, предположительно, от работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.