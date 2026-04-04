Авторитет США оказался подорван конфликтом в Иране, заявил Пушков

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Авторитет США оказался заметно подорван операцией против Ирана, считает сенатор Алексей Пушков.
"Авторитет США оказался заметно подорванным иранской войной. Во-первых, США не могут вот уже более месяца справиться со страной Глобального юга, ВВП и экономика которой в десятки раз меньше ВВП США", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, Иран нанес сумму мощных ударов по американским базам в регионе, показав, что американское военное присутствие в этих странах является фактором риска и "не только не гарантирует безопасность этих стран, а прямо подрывает ее", отметил политик.
"В-третьих, неспособность США разблокировать главную нефтяную артерию современного мира - Ормузский пролив, стремление умыть руки, переложив задачу на другие страны, разрушает образ Америки как мирового шерифа и гаранта энергетической стабильности в мире", - подчеркнул он.
Наконец, противоречивые заявления из Вашингтона усугубляют дело, создавая впечатление хаоса и сумбура, написал Пушков.
"У США не было никакой стратегии, кроме ставки на смену режима. Когда этого быстро добиться не удалось, все пошло наперекосяк", — отметил законодатель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
