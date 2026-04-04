Главный враг США определен. Все решится через полгода - РИА Новости, 04.04.2026
08:00 04.04.2026 (обновлено: 08:02 04.04.2026)
Главный враг США определен. Все решится через полгода
Главный враг США определен. Все решится через полгода - РИА Новости, 04.04.2026
Главный враг США определен. Все решится через полгода
Сделав передышку во внешнеполитической активности, Дональд Трамп обратился к делам внутренним. Он вновь заговорил о преемнике, выразив уверенность, что в 2028-м РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T08:00:00+03:00
2026-04-04T08:02:00+03:00
ближний восток
иран
венесуэла
в мире, ближний восток, иран, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, марко рубио
В мире, Ближний Восток, Иран, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Марко Рубио

Главный враг США определен. Все решится через полгода

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Сделав передышку во внешнеполитической активности, Дональд Трамп обратился к делам внутренним. Он вновь заговорил о преемнике, выразив уверенность, что в 2028-м его сменит тоже республиканец. Но партии предстоят непростые времена. Демократы, в прошлом году выглядевшие бледно на фоне оппонентов, укрепляют позиции к назначенным на ноябрь промежуточным выборам в конгресс.

Слабый перевес

Трамп продолжает твердить о близости сделки с Ираном и успехе военной операции на Ближнем Востоке. Основной противник теперь — Демократическая партия.
Сторонники Трампа участвуют в митинге в Вашингтоне
После него у руля вновь встанет республиканец, уверен действующий президент. Но сперва надо удержать конгресс.
Пока обе законодательные палаты под контролем республиканцев. Хотя перевес незначительный. В нижней — лишь на пять мест больше, чем у демократов. В сенате 53 против 45, но за "ослов" еще два беспартийных сенатора.
А хуже всего то, что в рядах "слонов" нет единства. Трамповский костяк, движение MAGA — это еще не вся партия. Некоторые республиканские старожилы сильно недовольны нынешней политикой.
У демократов проблема в другом: нет явного лидера. Найдется ли такой в ближайшее время, вопрос открытый.
Акция сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа в Кливленде
Однако если "ослы" возьмут под контроль хотя бы одну из палат, у них появится больше возможностей ставить президенту палки в колеса. И с подбором кандидата на кампанию 2028-го станет полегче.

Устойчивая тенденция

Социологи однозначно отдают предпочтение демократам на предстоящих выборах. Так, по данным авторитетного Квиннипэкского университета, "ослы" обходят "слонов" на 11 процентов.
Избирательница во время голосования на выборах президента США
Причины падения рейтингов республиканцев очевидны. Операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе добавила им популярности, но последующие события все это перечеркнули. Тут и внутренние проблемы — в частности, рекордные за несколько лет цены на топливо, и, конечно, сомнительные успехи на Ближнем Востоке.

Обманутые ожидания

Собеседники РИА Новости из числа жителей США признают: не верить опросам нет оснований.
Избиратели разочаровались в партии власти.
"Нам говорили, что "Америка превыше всего", а в итоге мы получили войну за Израиль, — говорит Росс Ма из Сан-Диего. — Бензин дорожает, зарубежные продукты тоже. Понятно, что сторонники республиканцев не проголосуют за демократов. Но, если судить по моему кругу общения, многие просто не хотят идти на выборы в конгресс". К слову, явка там всегда невысокая. Так что "слонам" надо консолидировать электорат.
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США
Техасец Клаус Штубберт отмечает: "Я не вижу какой-то мощной агитации. Понятно, что мой штат республиканский, демократам тут мало что светит. Есть избиратели Трампа. Думаю, они дойдут до участков. Но если президент и законодатели рассорятся, людям уже станет все безразлично".
Среди демократов, напротив, царит воодушевление.
"В социальных сетях очень много локальных групп в поддержку сенаторов от партии. Но полной уверенности в победе в ноябре нет. У республиканцев достаточно времени, чтобы уладить проблемы или найти какой-то компромат на соперников", — рассказывает Кейси Блок из Калифорнии.
Здание Капитолия в Вашингтоне

Сомнительные планы

Наконец, нельзя списывать со счетов угрозу импичмента. Хотя Трампу уже как минимум дважды удавалось избежать этой участи, демократы от затеи не отказываются.
"Тема никуда не ушла, — подчеркивает Рик Эндрюс из Нью-Йорка. — Но пока демократы стараются часто об этом не упоминать. Не хотят, чтобы это сплотило республиканцев".
Кейси Блок добавляет: многие демократы против импичмента.
Акция протеста под лозунгом No kings ("Нет королям") в Нью-Йорке
"Если третья попытка провалится, это будет мощнейший удар по партии, — пояснила она. — Поэтому распространенная точка зрения заключается в том, что в случае победы в конгрессе надо просто выбирать кандидата на 2028-й, кого-то, кто сможет соперничать с Марко Рубио или Джей Ди Вэнсом (госсекретарь и вице-президент, которых считают наиболее вероятными преемниками Трампа, он и сам их лоббирует. — Прим. ред.)".
Трамп баллотироваться не имеет права, поэтому затея с импичментом за два года до окончания второго срока выглядит действительно сомнительной.
В любом случае и "ослам", и "слонам" придется тщательно разыграть выпавшие карты. И многое, разумеется, зависит от внешнеполитической конъюнктуры. "Еще одна операция за рубежом точно не на руку республиканцам", — говорит Рик Эндрюс. Недовольство и так уже достигает предела — социологические опросы это убедительно подтверждают.
 
