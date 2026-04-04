Главный враг США определен. Все решится через полгода

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Сделав передышку во внешнеполитической активности, Дональд Трамп обратился к делам внутренним. Он вновь заговорил о преемнике, выразив уверенность, что в 2028-м его сменит тоже республиканец. Но партии предстоят непростые времена. Демократы, в прошлом году выглядевшие бледно на фоне оппонентов, укрепляют позиции к назначенным на ноябрь промежуточным выборам в конгресс.

Слабый перевес

Трамп продолжает твердить о близости сделки с Ираном и успехе военной операции на Ближнем Востоке. Основной противник теперь — Демократическая партия.

© AP Photo / John Minchillo Сторонники Трампа участвуют в митинге в Вашингтоне

После него у руля вновь встанет республиканец, уверен действующий президент. Но сперва надо удержать конгресс.

Пока обе законодательные палаты под контролем республиканцев. Хотя перевес незначительный. В нижней — лишь на пять мест больше, чем у демократов. В сенате 53 против 45, но за "ослов" еще два беспартийных сенатора.

А хуже всего то, что в рядах "слонов" нет единства. Трамповский костяк, движение MAGA — это еще не вся партия. Некоторые республиканские старожилы сильно недовольны нынешней политикой.

У демократов проблема в другом: нет явного лидера. Найдется ли такой в ближайшее время, вопрос открытый.

Однако если "ослы" возьмут под контроль хотя бы одну из палат, у них появится больше возможностей ставить президенту палки в колеса. И с подбором кандидата на кампанию 2028-го станет полегче.

Устойчивая тенденция

Социологи однозначно отдают предпочтение демократам на предстоящих выборах. Так, по данным авторитетного Квиннипэкского университета, "ослы" обходят "слонов" на 11 процентов.

© AP Photo / Chris Pizzello Избирательница во время голосования на выборах президента США

Причины падения рейтингов республиканцев очевидны. Операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе добавила им популярности, но последующие события все это перечеркнули. Тут и внутренние проблемы — в частности, рекордные за несколько лет цены на топливо, и, конечно, сомнительные успехи на Ближнем Востоке.

Обманутые ожидания

Собеседники РИА Новости из числа жителей США признают: не верить опросам нет оснований.

Избиратели разочаровались в партии власти.

"Нам говорили, что "Америка превыше всего", а в итоге мы получили войну за Израиль, — говорит Росс Ма из Сан-Диего. — Бензин дорожает, зарубежные продукты тоже. Понятно, что сторонники республиканцев не проголосуют за демократов. Но, если судить по моему кругу общения, многие просто не хотят идти на выборы в конгресс". К слову, явка там всегда невысокая. Так что "слонам" надо консолидировать электорат.

© AP Photo / Jae C. Hong Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США

Техасец Клаус Штубберт отмечает: "Я не вижу какой-то мощной агитации. Понятно, что мой штат республиканский, демократам тут мало что светит. Есть избиратели Трампа. Думаю, они дойдут до участков. Но если президент и законодатели рассорятся, людям уже станет все безразлично".

Среди демократов, напротив, царит воодушевление.

"В социальных сетях очень много локальных групп в поддержку сенаторов от партии. Но полной уверенности в победе в ноябре нет. У республиканцев достаточно времени, чтобы уладить проблемы или найти какой-то компромат на соперников", — рассказывает Кейси Блок из Калифорнии.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Здание Капитолия в Вашингтоне

Сомнительные планы

Наконец, нельзя списывать со счетов угрозу импичмента. Хотя Трампу уже как минимум дважды удавалось избежать этой участи, демократы от затеи не отказываются.

"Тема никуда не ушла, — подчеркивает Рик Эндрюс из Нью-Йорка. — Но пока демократы стараются часто об этом не упоминать. Не хотят, чтобы это сплотило республиканцев".

Кейси Блок добавляет: многие демократы против импичмента.

"Если третья попытка провалится, это будет мощнейший удар по партии, — пояснила она. — Поэтому распространенная точка зрения заключается в том, что в случае победы в конгрессе надо просто выбирать кандидата на 2028-й, кого-то, кто сможет соперничать с Марко Рубио или Джей Ди Вэнсом (госсекретарь и вице-президент, которых считают наиболее вероятными преемниками Трампа, он и сам их лоббирует. — Прим. ред.)".

Трамп баллотироваться не имеет права, поэтому затея с импичментом за два года до окончания второго срока выглядит действительно сомнительной.