Спецслужбы Молдавии по телефону запугивают жительницу ПМР, сообщили в МГБ

ТИРАСПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Спецслужбы Молдавии по телефону запугивают жительницу Приднестровья и пытаются ее завербовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"Спецслужбы Молдовы продолжают угрожать гражданам Приднестровья, склоняют к сотрудничеству и обещают проблемы в случае отказа. Под формальным осуществлением деятельности агентства государственных услуг, представители СИБ (Служба информации и безопасности Молдавии ред.) принуждают граждан ПМР прибывать в различные отделения государственного учреждения на территории Молдовы", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство госбезопасности опубликовало показания жительницы ПМР, которая оформляла документы в молдавском селе Варница. Там ее пытались завербовать сотрудники спецслужб, которые впоследствии начали звонить женщине с молдавских номеров и угрожать.
"Звонки поступали не один раз и не два. И задумываешься больше всего не столько о себе, сколько о детях, что силовики Молдовы просто возьмут и исполнят все, что они по телефону обещают. Дети не должны расплачиваться за какие-то безумные идеи молдавских политиков, которым вдруг вздумалось спустя 35 лет объединиться любыми способами", - сказала жительница Приднестровья.
Министерство госбезопасности ПМР напомнило, что сотрудничество со спецслужбами другой страны грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. При этом добровольная явка освобождает от уголовной и иной ответственности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.