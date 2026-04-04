Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
15:54 04.04.2026
Центр помощи женщинам с детьми "Второе дыхание" открылся в Смоленске
© Фото : Василий Анохин/Max Центр помощи беременным и женщинам с детьми "Второе дыхание" в Смоленске
Центр помощи беременным и женщинам с детьми "Второе дыхание" в Смоленске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Центр помощи беременным и женщинам с детьми "Второе дыхание" открылся в Смоленске на базе областного многопрофильного центра помощи семье и детям "Феникс", сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Новый кризисный центр создан для оказания комплексной помощи тем, кто столкнулся с социальными, психологическими или материальными трудностями. Он оборудован всем необходимым для комфортного и безопасного проживания женщин с детьми. Имеются жилые комнаты, кухня и бытовые помещения, пространства для консультаций со специалистами и оказания психологической помощи.
«
"Каждый случай требует индивидуального подхода, поэтому специалисты центра – психологи, социальные работники и другие профильные сотрудники – будут сопровождать женщин на всех этапах пребывания здесь, помогая организовать медицинскую и социальную помощь, а также освоить навыки самостоятельного ведения хозяйства и ухода за ребенком", - отметил Анохин.
Это уже второй подобный центр в регионе. В Смоленске на базе многопрофильного центра комплексной реабилитации и абилитации "Вишенки" с 2025 года работает кризисный центр "Выход есть!". За время его работы необходимую помощь получили 19 детей из 6 семей. Три семьи проходят социальную реабилитацию.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала