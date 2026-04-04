Центр помощи женщинам с детьми "Второе дыхание" открылся в Смоленске

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Центр помощи беременным и женщинам с детьми "Второе дыхание" открылся в Смоленске на базе областного многопрофильного центра помощи семье и детям "Феникс", сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Новый кризисный центр создан для оказания комплексной помощи тем, кто столкнулся с социальными, психологическими или материальными трудностями. Он оборудован всем необходимым для комфортного и безопасного проживания женщин с детьми. Имеются жилые комнаты, кухня и бытовые помещения, пространства для консультаций со специалистами и оказания психологической помощи.
"Каждый случай требует индивидуального подхода, поэтому специалисты центра – психологи, социальные работники и другие профильные сотрудники – будут сопровождать женщин на всех этапах пребывания здесь, помогая организовать медицинскую и социальную помощь, а также освоить навыки самостоятельного ведения хозяйства и ухода за ребенком", - отметил Анохин.
Это уже второй подобный центр в регионе. В Смоленске на базе многопрофильного центра комплексной реабилитации и абилитации "Вишенки" с 2025 года работает кризисный центр "Выход есть!". За время его работы необходимую помощь получили 19 детей из 6 семей. Три семьи проходят социальную реабилитацию.
Центр помощи беременным и женщинам с детьми "Второе дыхание" в Смоленске
