"Ждали вовсе не этого": находка в Иерусалиме разрушила древний миф

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Под алтарем древнего монастыря археологи нашли останки в тяжелых железных кольцах. Анализ зубной эмали перевернул все представления о том, кто мог идти на такие крайности ради веры. Как эта находка заставила ученых пересмотреть историю христианского аскетизма?

Погребение под алтарем

В нескольких километрах к северо-западу от Старого города Иерусалима, в местечке Хирбат-эль-Масани, археологи раскапывали руины византийского монастыря. Комплекс датируется V-VII веками нашей эры — временем расцвета христианского монашества на Ближнем Востоке.

Под алтарем церкви обнаружили несколько захоронений. Мужчины, женщины, дети. Но одна могила выделялась. Останки были буквально опутаны железом.

Археологи насчитали около 30 железных колец (вериг) общим весом в несколько десятков килограммов. Цепи опоясывали шею, руки и ноги.

Кости сохранились плохо. Возраст покойного определили приблизительно — от 30 до 60 лет. Специалисты были уверены, что перед ними мужчина.

Неожиданный результат анализа

Из-за плохой сохранности костей обычные методы определения пола не работали. Тогда исследователи из Института Вейцмана в Израиле применили технологию пептидного анализа зубной эмали.

Ученые искали в белках зуба следы генов, отвечающих за формирование эмали. Ген AMELX кодируется X-хромосомой, а AMELY — Y-хромосомой. Если есть оба гена — перед вами мужчина. Если только AMELX — женщина.

Результат удивил всех. Ген AMELY отсутствовал. Скелет принадлежал женщине.

"Использование цепей мужчинами-аскетами широко документировано, — рассказывает археолог Элизабетта Боаретто из Института Вейцмана, — но гораздо реже можно найти свидетельства о женщинах".

Добровольная пытка длиною в жизнь

Находку назвали "Монахиня в кольцах". Ученые уверены: женщина сама обрекла себя на такое существование около 15 веков назад. В эпоху Византийской империи среди христианских подвижников была распространена практика экстремального аскетизма.

Исследователи из Управления древностей Израиля описывают масштаб этого явления: "Монахи подвергали тело разрушительным действиям и самоистязанию. Среди описанных форм мучений были продолжительные посты, обматывание тела железными цепями и различными приспособлениями, привязывание тела к скалам, загрузка тяжелыми грузами".

Некоторые монахи жили в подвесных клетках, на верхушках столпов или на деревьях. Были случаи, когда подвижники бросались в огонь или к хищным животным.

На фоне всего этого ношение цепей выглядит почти умеренной практикой. Но для тела последствия были чудовищными. На протяжении многих лет они деформировали кости и суставы. Ограниченная подвижность приводила к атрофии мышц. Постоянное давление на кожу вызывало хронические раны.

Боаретто объясняет смысл практики: "Ограничивая свои физические движения, они создавали пространство для того, чтобы их умы и сердца обращались исключительно к Богу".

Запретный путь к святости

Но если такие практики были известны, почему находка женщины в цепях стала сенсацией?

Дело в том, что в византийском обществе монашество было преимущественно мужской сферой. Женщины тоже принимали монашеский постриг, но их путь к святости выглядел иначе — как правило, только молитва и пост.

Доктор Амит Реэм рассказывает: "Эти поистине выдающиеся женщины жили в суровом патриархальном мире, который жестко ограничивал их возможности. Чтобы следовать высоким религиозным идеалам того времени и вести жизнь аскетов — а эта сфера считалась исключительно мужской, — им зачастую приходилось, согласно преданиям и легендам, выдавать себя за мужчин и хранить эту тайну до самой смерти".

Исследование останков показало: женщине было около 30 лет. Ее тело было истощено многолетним постом и деформировано тяжестью железа, которое она добровольно носила годами.

"Монахиня колец" из Иерусалима стала первым физическим доказательством того, что женщины действительно практиковали такие крайние формы самоистязания.

Знак почета

Место захоронения говорит о многом. Женщину похоронили прямо под алтарем церкви — в самом священном месте. Это была честь, которой удостаивались только самые уважаемые члены общины.