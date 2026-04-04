15:05 04.04.2026 (обновлено: 15:11 04.04.2026)
Сафонов может потерять роль вратаря номер один в "ПСЖ", считает Мостовой
Сафонов может потерять роль вратаря номер один в "ПСЖ", считает Мостовой
Сафонов может потерять роль вратаря номер один в "ПСЖ", считает Мостовой

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский голкипер Матвей Сафонов может реально столкнуться с угрозой потери роли основного вратаря во французском клубе "Пари Сен-Жермен", если продолжит ошибаться, считает бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
В пятницу "ПСЖ" дома обыграл "Тулузу" со счетом 3:1 в матче 28-го тура чемпионата Франции. Гости забили гол после двух подряд ошибок Сафонова. Сначала российский вратарь промахнулся мимо мяча, выбежав за пределы штрафной. Эпизод закончился угловым, после подачи которого Сафонов отбил мяч перед собой, и соперники добили его в ворота. Французская пресса раскритиковала игру российского вратаря после матча.
"Конечно, это реально, - сказал Мостовой РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли Сафонов потерять роль основного голкипера в "ПСЖ". - Мы же видели, как Сафонов получил место первого вратаря - когда (другой вратарь клуба Люка) Шевалье несколько раз ошибся, и его посадили на лавку. А у Матвея еще и грубейшая ошибка в матче за сборную против Никарагуа была, которую они наверняка видели. Если будешь каждый раз ошибаться - естественно, они сделают выводы".
"Хорошо, что это "ПСЖ", - добавил Мостовой. - Если бы была 10-я или 15-я команда чемпионата Франции, было бы все по-другому. А в Париже из двадцати раз один удар по воротам попадет, а остальные мимо или не долетят. Но при этом каждая ошибка под микроскопом. Был (в "ПСЖ" итальянский вратарь Джанлуиджи) Доннарумма - все знали, что он номер один. А сейчас Шевалье, наверное, тоже не хочет просто так на лавке сидеть".
"Пари Сен-Жермен" полностью доверяет Сафонову, заявил Дембеле
4 апреля, 08:38
 
