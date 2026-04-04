"Пари Сен-Жермен" полностью доверяет Сафонову, заявил Дембеле - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
08:38 04.04.2026 (обновлено: 08:39 04.04.2026)
"Пари Сен-Жермен" полностью доверяет Сафонову, заявил Дембеле
спорт, франция, усман дембеле, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), луис энрике, тулуза, чемпионат франции по футболу (лига 1)
"Пари Сен-Жермен" полностью доверяет Сафонову, заявил Дембеле

Нападающий "ПСЖ" Дембеле об игре Сафонова: мы полностью ему доверяем

© Соцсети вратаря
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Выступающий за французский "Пари Сен-Жермен" обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле заявил, что парижская команда полностью доверяет российскому вратарю Матвею Сафонову.
В пятницу "ПСЖ" дома обыграл "Тулузу" со счетом 3:1 в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу. Сафонов вышел в стартовом составе, для него эта встреча стала 17-й в текущем сезоне. В семи играх он отыграл на ноль.
"Мы полностью ему доверяем, он очень хороший вратарь, он уже это доказал", - приводит слова Дембеле RMC Sport.
"Мы должны помогать игрокам, потому что это нормально. Вратарь - это как защитник, полузащитник или нападающий. Бывают моменты, когда можно упустить шанс, но я доволен тем, что увидел сегодня вечером со всех позиций", - заявил главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике.
"ПСЖ", набрав 63 очка, возглавляет таблицу Лиги 1.
Сафонов на французском объяснил, почему выиграл конкуренцию у Шевалье
3 апреля, 23:29
 
