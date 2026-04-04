Роскачество в этом году проверит дошираки, спортпитание и БАДы
2026-04-04T09:20:00+03:00
Протасов: Роскачество проверит лапшу быстрого приготовления, спортпитание и БАДы
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Роскачество в этом году проверит лапшу быстрого приготовления, спортивное питание, БАДы, а также молочную продукцию с высоким содержанием белка, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"Мы посмотрим на такую растущую и достаточно емкую категорию как лапша быстрого приготовления. ... Мы обязательно это сделаем в 2026 году", - сообщил он.
Протасов
отметил, что довольно много офисных сотрудников приобретают и употребляют такую лапшу, поэтому часто поступали просьбы о проведении проверки.
"Проверим также спортивное питание и БАДы", - продолжил он. Протасов напомнил, что в прошлом году Роскачество
достаточно много изучало биологически активные добавки, находило определенные нарушения в продукции с "Омега-3".
Кроме того, в 2026 году будет исследована молочная продукция с высоким содержанием белка и безглютеновая продукция. В планах выявить, какие продукты называют себя безглютеновыми недобросовестным образом, а какие действительно имеют право находиться на полках розничных сетей.