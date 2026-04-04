05:35 04.04.2026
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать пасхальный кулич
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. При выборе кулича надо обращать внимание на состав, этикетку и вес изделия: беспричинно тяжелые могут оказаться непропеченными, а легкие - произведенными с использованием пищевых добавок, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Так, в состав качественного кулича должны входить мука, яйца, сахар, маргарин или сливочное масло, дрожжи, изюм или цукаты, соль. Для отделки может использоваться мармелад, орехи или кондитерская посыпка.
"Стоит обратить внимание на вес изделия: излишняя легкость при большом объеме может указывать на использование стабилизаторов и разрыхлителей, а тяжесть и малый размер - на непропеченность", - подчеркнули в Роскачестве.
На этикетке обязательно должны быть указаны наименование, изготовитель, пищевая ценность, состав, информация о содержании аллергенов и ГМО, масса нетто, дата изготовления и срок годности, условия хранения, данные об упаковке и единый знак обращения на рынке (ЕАС), без которого продукцию приобретать нельзя, так как это лишает гарантий безопасности.
Кроме того, поверхность кулича должна быть целой, без трещин, а украшения - равномерно распределены. Специалисты объясняют - у качественного кулича упругий и хорошо пропеченный мякиш с равномерной пористостью, который восстанавливает форму после надавливания.
Эксперты посоветовали хранить изделие в оригинальной упаковке согласно указанным на этикетке условиям - как правило, это комнатная температура от 15 до 20 градусов и относительная влажность воздуха не более 75%. Срок годности изготовленного по классической рецептуре кулича в среднем составляет не более 15 суток, в отдельных случаях - до 40 суток, заключили в Роскачестве.
