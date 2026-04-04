В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать пасхальный кулич

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. При выборе кулича надо обращать внимание на состав, этикетку и вес изделия: беспричинно тяжелые могут оказаться непропеченными, а легкие - произведенными с использованием пищевых добавок, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Так, в состав качественного кулича должны входить мука, яйца, сахар, маргарин или сливочное масло, дрожжи, изюм или цукаты, соль. Для отделки может использоваться мармелад, орехи или кондитерская посыпка.

« "Стоит обратить внимание на вес изделия: излишняя легкость при большом объеме может указывать на использование стабилизаторов и разрыхлителей, а тяжесть и малый размер - на непропеченность", - подчеркнули в Роскачестве.

На этикетке обязательно должны быть указаны наименование, изготовитель, пищевая ценность, состав, информация о содержании аллергенов и ГМО, масса нетто, дата изготовления и срок годности, условия хранения, данные об упаковке и единый знак обращения на рынке (ЕАС), без которого продукцию приобретать нельзя, так как это лишает гарантий безопасности.

Кроме того, поверхность кулича должна быть целой, без трещин, а украшения - равномерно распределены. Специалисты объясняют - у качественного кулича упругий и хорошо пропеченный мякиш с равномерной пористостью, который восстанавливает форму после надавливания.

Эксперты посоветовали хранить изделие в оригинальной упаковке согласно указанным на этикетке условиям - как правило, это комнатная температура от 15 до 20 градусов и относительная влажность воздуха не более 75%. Срок годности изготовленного по классической рецептуре кулича в среднем составляет не более 15 суток, в отдельных случаях - до 40 суток, заключили в Роскачестве.