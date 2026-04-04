В Подмосковье загорелся частный дом, погибли ребенок и мужчина

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Девятилетний ребенок и мужчина погибли при пожаре в доме в Подмосковье, мать и младший брат несовершеннолетнего спаслись и были госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по Подмосковью и областной прокуратуре.