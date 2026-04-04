В Подмосковье загорелся частный дом, погибли ребенок и мужчина

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Девятилетний ребенок и мужчина погибли при пожаре в доме в Подмосковье, мать и младший брат несовершеннолетнего спаслись и были госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по Подмосковью и областной прокуратуре.
По данным прокуратуры, сообщение о пожаре в частном доме в СНТ "Семья" в Воскресенске поступило в экстренные службы рано утром в субботу. Спасаясь от огня, женщина и ее четырехлетний сын выпрыгнули с мансарды из окна.
"Однако ее муж и девятилетний сын не успели покинуть горящее здание и остались внутри. После тушения пожара были обнаружены тела погибших мужчины и ребенка", - говорится в сообщении надзорного ведомства на платформе MAX.
По информации прокуратуры, женщина и мальчик госпитализированы. Предварительно, причиной пожара могла стать неисправность проводки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В главке СК в свою очередь уточнили, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, сейчас проводятся допросы. Кроме того, в рамках расследования будут проведены судебные экспертизы.
