Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Ульяновской области
11:17 04.04.2026
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Ульяновской области
происшествия
ульяновская область
россия
алексей кузнецов
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В стационарах Ульяновской области остаются 23 пострадавших в ЧП на железной дороге, один из них находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В стационарах Ульяновской области остаются 23 пострадавших в происшествии на железной дороге, в том числе пятеро детей. Один взрослый пациент в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кузнецов журналистам.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области в пятницу утром. По последним данным губернатора региона, пострадали 55 человек, из них 17 человек были госпитализированы в медучреждения региона. Также после осмотра медиками в больнице лечение получают четверо детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Семь вагонов пассажирского поезда № 302 Челябинск — Москва сошли с рельсов и опрокинулись в районе станции Бряндино в Ульяновской области.

Семь вагонов пассажирского поезда № 302 Челябинск — Москва сошли с рельсов и опрокинулись в районе станции Бряндино в Ульяновской области.

Это произошло в 06:26 мск 3 апреля.

Это произошло в 06:26 мск 3 апреля.

Пострадали 24 человека, в том числе четверо детей. После осмотра госпитализировали 18 человек, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Пострадали 24 человека, в том числе четверо детей. После осмотра госпитализировали 18 человек, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Всего в поезде ехали 412 пассажиров, среди них было 65 детей. Всех эвакуировали и отправили в Ульяновск.

Всего в поезде ехали 412 пассажиров, среди них было 65 детей. Всех эвакуировали и отправили в Ульяновск.

По предварительным данным, причиной аварии стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Один из очевидцев рассказал, что видел на месте схода поезда лопнувший рельс.

По предварительным данным, причиной аварии стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Один из очевидцев рассказал, что видел на месте схода поезда лопнувший рельс.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

