Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Ульяновской области

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В стационарах Ульяновской области остаются 23 пострадавших в ЧП на железной дороге, один из них находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области в пятницу утром. По последним данным губернатора региона, пострадали 55 человек, из них 17 человек были госпитализированы в медучреждения региона. Также после осмотра медиками в больнице лечение получают четверо детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.