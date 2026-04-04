Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся ночные заморозки - РИА Новости, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 04.04.2026 (обновлено: 10:23 05.04.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся ночные заморозки
Ночные заморозки вернутся в Москву к концу новой недели, четверг и пятница станут самыми холодными днями, температура будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы... РИА Новости, 05.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085269946_0:194:3179:1982_1920x0_80_0_0_8f510c3fafae8c6aeb719c8520997b5e.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085269946_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_df2853011e9e1d0023d83b4f6c6c89c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся ночные заморозки

Леус: ночные заморозки вернутся в Москву в четверг

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ночные заморозки вернутся в Москву к концу новой недели, четверг и пятница станут самыми холодными днями, температура будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В ночь на понедельник небольшой барический гребень на короткое время прекратит осадки и понизит температуру. Днем же небо затянет облачность очередного, приближающегося с запада атмосферного фронта и вновь пойдут дожди, термометры покажут плюс восемь - плюс 10 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик уточнил, что во вторник столица попадет в теплый сектор очередного североатлантического циклона, выходящего на северо-запад Европейской России. Он сохранит в регионе кратковременные дожди и еще немного, до плюс девяти - плюс 11 градусов, повысит температуру.
"Среда будет последним, относительно теплым днем недели. В тылу циклона, уходящего на северо-восток европейской территории страны. В регионе пройдут кратковременные дожди, и начнется понижение температуры, которое пока будет чисто символическим - температура составит плюс семь - плюс девять градусов", - отметил Леус.
Он подчеркнул, что до этого дня по ночам в Москве заморозков не ожидается - минимальная температура будет находиться в пределах от нуля до плюс пяти градусов. А четверг и пятница станут самыми холодными днями новой недели.
"Погоду в столице сформирует северо-западная периферия циклона, который неспешно выйдет своим центром из районов Средней Волги на юго-восток ЦФО. Он вызовет в регионе кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега и опустит температуру на три-четыре градуса ниже климатической нормы", - добавил синоптик.
По его словам, ночью будут слабые заморозки, днем ожидается плюс шесть - плюс восемь градусов. Формирования временного снежного покрова не ожидается. Первая холодная волна апреля закончится в воскресенье, 12 апреля, - уже обойдется без ночных заморозков, а днем показания термометров легко превысят 10-градусную отметку.
"Период теплой погоды, с ночными температурами в плюс один - плюс шесть градусов и с дневными до плюс 12 - плюс 17 градусов, затянется практически до финала второй декады апреля", - заключил Леус.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала