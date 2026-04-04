Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся ночные заморозки

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ночные заморозки вернутся в Москву к концу новой недели, четверг и пятница станут самыми холодными днями, температура будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В ночь на понедельник небольшой барический гребень на короткое время прекратит осадки и понизит температуру. Днем же небо затянет облачность очередного, приближающегося с запада атмосферного фронта и вновь пойдут дожди, термометры покажут плюс восемь - плюс 10 градусов", - рассказал Леус

Синоптик уточнил, что во вторник столица попадет в теплый сектор очередного североатлантического циклона, выходящего на северо-запад Европейской России. Он сохранит в регионе кратковременные дожди и еще немного, до плюс девяти - плюс 11 градусов, повысит температуру.

"Среда будет последним, относительно теплым днем недели. В тылу циклона, уходящего на северо-восток европейской территории страны. В регионе пройдут кратковременные дожди, и начнется понижение температуры, которое пока будет чисто символическим - температура составит плюс семь - плюс девять градусов", - отметил Леус.

Он подчеркнул, что до этого дня по ночам в Москве заморозков не ожидается - минимальная температура будет находиться в пределах от нуля до плюс пяти градусов. А четверг и пятница станут самыми холодными днями новой недели.

"Погоду в столице сформирует северо-западная периферия циклона, который неспешно выйдет своим центром из районов Средней Волги на юго-восток ЦФО. Он вызовет в регионе кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега и опустит температуру на три-четыре градуса ниже климатической нормы", - добавил синоптик.

По его словам, ночью будут слабые заморозки, днем ожидается плюс шесть - плюс восемь градусов. Формирования временного снежного покрова не ожидается. Первая холодная волна апреля закончится в воскресенье, 12 апреля, - уже обойдется без ночных заморозков, а днем показания термометров легко превысят 10-градусную отметку.