Суббота в Москве достигла температурных показателей конца апреля

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Суббота в Москве стала аномально теплой и достигла температурных показателей конца апреля, воздух прогрелся почти до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Начало апреля в столице продолжило теплые тенденции рекордного марта - средняя температура воздуха первых трех дней месяца почти на семь градусов превысила рамки климата. Сегодняшний день, который Москва провела под влиянием периферии антициклона с запада, также оказался аномально теплым", - рассказал Леус

Синоптик отметил, что максимальная температура в субботу в Москве почти достигла 15-градусной отметки тепла, что по климату соответствует последним дням апреля.

"На этом тепло в апреле берет паузу и погода предстоящих дней напомнит нам, каким этот период должен быть по климатической норме", - пояснил Леус.

Он отметил, что уже завтра, на Вербное воскресенье, погоду в столице испортит циклон, который быстро промчится из акватории Финского залива на Среднюю Волгу.