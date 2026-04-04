Суббота в Москве достигла температурных показателей конца апреля - РИА Новости, 04.04.2026
20:52 04.04.2026
Суббота в Москве достигла температурных показателей конца апреля
Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Суббота в Москве стала аномально теплой и достигла температурных показателей конца апреля, воздух прогрелся почти до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Начало апреля в столице продолжило теплые тенденции рекордного марта - средняя температура воздуха первых трех дней месяца почти на семь градусов превысила рамки климата. Сегодняшний день, который Москва провела под влиянием периферии антициклона с запада, также оказался аномально теплым", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что максимальная температура в субботу в Москве почти достигла 15-градусной отметки тепла, что по климату соответствует последним дням апреля.
"На этом тепло в апреле берет паузу и погода предстоящих дней напомнит нам, каким этот период должен быть по климатической норме", - пояснил Леус.
Он отметил, что уже завтра, на Вербное воскресенье, погоду в столице испортит циклон, который быстро промчится из акватории Финского залива на Среднюю Волгу.
"Он принесет в регион плотные облака, дожди, порывистый ветер и заметное похолодание - после полудня в городе будет лишь плюс шесть - плюс восемь градусов", - подчеркнул синоптик.
