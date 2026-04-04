Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
08:00 04.04.2026 (обновлено: 08:01 04.04.2026)
"Атакуют со всех сторон". Что происходит на ключевых направлениях СВО
Андрей Коц
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия по-прежнему сохраняет инициативу на всех ключевых направлениях. Однако взломать оборону ВСУ удается далеко не везде. Противник активно применяет дроны, что затрудняет передвижения боевой техники и личного состава. Тем не менее Минобороны регулярно сообщает об освобождении населенных пунктов. О том, что происходит на фронте, — в материале РИА Новости.

Донецкий фронт

Пришло тепло, земля подсохла — и на колесных, и на гусеничных машинах ездить теперь гораздо проще. Техника, впрочем, вблизи линии фронта передвигается на закате или перед рассветом — когда противник меняет дроны с дневной оптикой на ночные и наоборот. Еще один весенний нюанс — аккумуляторы дронов работают дольше, чем зимой. А зеленки в лесополосах еще нет, и пехоте там пока не спрятаться.
Российские военнослужащие
Самое горячее направление — по-прежнему Донецкое. Группировка "Центр" наступает в районе села Гришино, а также к северу и северо-востоку от Красноармейско-Димитровской агломерации. Цель: выдавить ВСУ из ДНР в Днепропетровскую область, освободить город Доброполье и выйти на линию Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск с запада. "Южане", в свою очередь, приближаются к главному укрепрайону ВСУ в Донбассе с юга, юго-востока и востока. Группировка "Запад" — с северо-востока.
Серьезного продвижения в последнее время здесь не было. Расчеты БПЛА и артиллеристы методично охотятся на дроноводов ВСУ, чтобы дать возможность штурмовой пехоте выдвинуться на линию фронта и пойти вперед. Именно в ДНР Киев сосредоточил лучшие подразделения беспилотных сил. Каждый уничтоженный вражеский оператор БПЛА — это спасенные жизни российских бойцов.
Российские военнослужащие в зоне СВО
Согласно сводке Минобороны, за минувшую неделю в ДНР освободили один населенный пункт — село Брусовка в Лиманской городской общине Краматорского района. Это в семи километрах к югу от Красного Лимана и в десяти — к северо-западу от Славянска. К Красному Лиману подбираются и с севера — со стороны Дробышево, и с востока — от Заречного. Этот город откроет дорогу на Славянск с севера.

Главный укреп в Запорожье

На Запорожском направлении действует группировка "Восток". Главный узел обороны противника тут — город Орехов (довоенное население — 18 тысяч). Именно отсюда летом 2023-го начался пресловутый "контрнаступ" киевского режима, завершившийся осенью без значимых результатов. За ним — уже само Запорожье.
С запада Орехов поджимает группировка "Днепр", контролирующая село Малые Щербаки в 15 километрах от города. С востока формирует плацдарм "Восток", освободивший на этой неделе село Луговское, важное для предстоящего штурма города. Кроме того, появились предпосылки для наступления на север, чтобы охватить позиции противника в Чаривном и выйти на трассу Т-0814, соединяющую Гуляйполе с Омельником и Ореховом.
Также "Восток" занял населенный пункт Бойково в Новониколаевском районе. Это на границе с Днепропетровской областью, в двух с половиной километрах к западу от поселка городского типа Терноватое, об освобождении которого Минобороны сообщило 30 января. Контроль над селом позволяет расширить плацдарм для дальнейшего продвижения на запад к реке Верхняя Терса.
Украинские военные
Открылась также дорога на Риздвянку и Любицкое на трассе Т-0408 из Орехова в Новониколаевку. Если выйти на нее, прифронтовая логистика противника существенно затруднится. Группировка "Восток" методично отрезает главный укрепрайон ВСУ в Запорожской области от снабжения.

Левый берег чист

Под Харьковом за неделю освободили три населенных пункта. Группировка "Север" — Верхнюю Писаревку, село в Волчанском районе на левом берегу Северского Донца, в полутора километрах от Графского, о взятии которого Минобороны сообщило 25 февраля. С этого плацдарма можно наступать на Рубежное, чтобы перерезать одну из трех переправ противника через реку. Или по трассе Т-2104 идти на восток — на Великий Бурлук, через который снабжается группировка ВСУ под Купянском.
Украинские военные
Группировка "Запад" взяла под контроль два крупных села — Ковшаровку и Новоосиново с суммарным довоенным населением под 20 тысяч. Это в полутора километрах к югу от Купянска-Узлового, занятого в конце января. Практически все остальные населенные пункты на левом берегу реки Оскол российская армия уже освободила вплоть до Боровой. Вероятно, она и станет следующей целью для "Запада". Ее потеря больно ударит по логистике противника на этом участке фронта.
На Сумском направлении "северяне" взяли поселок Малая Корчаковка в трех километрах к югу от Алексеевки, освобожденной в июне прошлого года. Этот участок фронта был относительно статичен с лета 2025-го. Дожав Юнаковку — главный логистический хаб ВСУ во время вторжения в Курскую область, войска перешли в оборону. Под контролем России — более десятка сел на Сумщине. Тогда российские подразделения стояли по 20-километровому фронту на линии Юнаковка — Алексеевка — Кондратовка. Теперь плацдарм получил значительный выступ на юг — в сторону Писаревки, Корчаковки, Иволжанского и Новой Сечи.
Российские войска медленно, но верно забирают у противника населенные пункты. Быстрее не получится — главным образом из-за обилия вражеских дронов в воздухе. Тем не менее армия движется вперед.
 
