Сотрудничество регионов России и Абхазии имеет потенциал, заявил Новак

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Потенциал сотрудничества регионов России и Абхазии большой, российские регионы подписали большое количество соглашений с республикой на международном экономическом форуме "Абхазия - инвестиции в будущее", заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Новак также отметил, что за последний год рост взаимной торговли РФ и Абхазии составил 18%, добавив, что потенциал этот гораздо выше.