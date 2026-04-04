Сотрудничество регионов России и Абхазии имеет потенциал, заявил Новак

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Потенциал сотрудничества регионов России и Абхазии большой, российские регионы подписали большое количество соглашений с республикой на международном экономическом форуме "Абхазия - инвестиции в будущее", заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
"Сегодня регионы подписали большое количество соглашений, то есть каждый регион практически подписал соглашение сотрудничества с Республикой Абхазия. И это тоже большой потенциал, потому что каждый может для себя определить ту или иную нишу, которая интересна, и с точки зрения поставок продукции, торговли, экспорта, импорта, развития каких-то индустрий. Конечно, Абхазия славится своим туризмом, поэтому для регионов это тоже важно", - сказал Новак в кулуарах форума.
По его словам, в форуме приняли участие более 15 руководителей субъектов России.
Новак также отметил, что за последний год рост взаимной торговли РФ и Абхазии составил 18%, добавив, что потенциал этот гораздо выше.