Москвовед назвал самые популярные для прогулок районы города

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Жители Москвы все чаще водят гостей столицы не на Патриаршие пруды, а в район Усачевского рынка и ЖК "Садовые кварталы" в Хамовниках, сообщил РИА Новости москвовед Александр Усольцев.
«
"Сейчас у москвичей стало популярным вести своих гостей в район, который даже уже несколько Патриаршие пруды обогнал по публикациям в соцсетях, где ЖК "Садовые кварталы" и Усачевский рынок: там новые дома, новая городская среда, с прудом, с лавочками - по сути, с нуля созданный квартал города. Есть и совсем альтернативные места, например, если хочется посмотреть что-то более оригинальное, то ведут погулять у Новодевичьего монастыря, зайти в кофейню или на Академическую - там, где стоят первые "хрущевки" и где закладывались основы визуала большинства городов", - рассказал РИА Новости Усольцев.
Гид отметил, что также набирает популярность и среди самих москвичей район Ивановские горки, который ошибочно называют "районом Китай-города". Он стал важной достопримечательностью столицы, люди стали специально туда приезжать, чтобы погулять. Район исконно был историческим, но раньше там не было досуговых мест.
«
"В Ивановских горках еще не то, что 10 лет назад, еще до пандемии, там не было ничего: никаких точек притяжения, никаких ресторанов, кафе. А сейчас все изменилось. Но это произошло прямо на наших глазах после пандемии. Сейчас там просто в каждом дворе есть "секретные места", хотя они уже давно не такие секретные, а просто "завирусились" даже и не в очень узких кругах", - пояснил Усольцев.
Он добавил, что и в центре завершено благоустройство очень многих мест, созданы различные активности. Гости города традиционно посещают Красную площадь, а зимой идут по новогодним центральным маршрутам: например, приезжают на Лубянку и идут по Никольской до Красной площади.