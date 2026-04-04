03:14 04.04.2026
Москвовед назвал самые популярные для прогулок районы города
Жители Москвы все чаще водят гостей столицы не на Патриаршие пруды, а в район Усачевского рынка и ЖК "Садовые кварталы" в Хамовниках, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2026
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Жители Москвы все чаще водят гостей столицы не на Патриаршие пруды, а в район Усачевского рынка и ЖК "Садовые кварталы" в Хамовниках, сообщил РИА Новости москвовед Александр Усольцев.
"Сейчас у москвичей стало популярным вести своих гостей в район, который даже уже несколько Патриаршие пруды обогнал по публикациям в соцсетях, где ЖК "Садовые кварталы" и Усачевский рынок: там новые дома, новая городская среда, с прудом, с лавочками - по сути, с нуля созданный квартал города. Есть и совсем альтернативные места, например, если хочется посмотреть что-то более оригинальное, то ведут погулять у Новодевичьего монастыря, зайти в кофейню или на Академическую - там, где стоят первые "хрущевки" и где закладывались основы визуала большинства городов", - рассказал РИА Новости Усольцев.
Гид отметил, что также набирает популярность и среди самих москвичей район Ивановские горки, который ошибочно называют "районом Китай-города". Он стал важной достопримечательностью столицы, люди стали специально туда приезжать, чтобы погулять. Район исконно был историческим, но раньше там не было досуговых мест.
"В Ивановских горках еще не то, что 10 лет назад, еще до пандемии, там не было ничего: никаких точек притяжения, никаких ресторанов, кафе. А сейчас все изменилось. Но это произошло прямо на наших глазах после пандемии. Сейчас там просто в каждом дворе есть "секретные места", хотя они уже давно не такие секретные, а просто "завирусились" даже и не в очень узких кругах", - пояснил Усольцев.
Он добавил, что и в центре завершено благоустройство очень многих мест, созданы различные активности. Гости города традиционно посещают Красную площадь, а зимой идут по новогодним центральным маршрутам: например, приезжают на Лубянку и идут по Никольской до Красной площади.
