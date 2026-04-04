11:38 04.04.2026
Миронов призвал детально расследовать сбой в работе банков
Миронов призвал детально расследовать сбой в работе банков
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил детально расследовать обстоятельства сбоя в работе крупнейших банков, выяснить причины и сделать надлежащие выводы.
В пятницу сбои наблюдались в работе мобильного приложения Сбербанка, покупки не удавалось оплатить ни картой, ни через QR-код, ни по Bluetooth. Сбои наблюдались также в работе ВТБ, Т-Банка и Альфа-банка. Позже Сбербанк сообщил о полном восстановлении доступа ко всем своим сервисам.
"Граждане России впервые столкнулись с гигантским по своим масштабам сбоем в работе крупнейших банков. Высказываются разные соображения о причинах инцидента, но общество вправе узнать официальную информацию на сей счет. Необходимо провести детальное расследование обстоятельств случившего, выяснить причины и сделать надлежащие выводы", - сказал Миронов.
Здание Государственной Думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
В Госдуме предложили обязать банки подтверждать каждую платную услугу
2 апреля, 13:40
 
