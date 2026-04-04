Минприроды оценило инвестиции в геологоразведку редкоземельных металлов

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку редких и редкоземельных металлов (РМ, РЗМ) в России в 2025 году составили 2,19 миллиарда рублей, в 2026 году запланирован рост в 1,9 раза, до 4,15 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы Минприроды для РИА Новости.

В министерстве заявили, что общие вложения в поиски редкоземов (по ряду месторождений это попутное сырье) в 2025 году составили 2,19 миллиарда рублей, из которых доля государства - 570,9 миллиона рублей (в 2,2 раза больше, чем в 2024 году), а бизнеса - 1,615 миллиарда рублей (спад на 24% по сравнению с 2024 годом).

« "На 2026 год федеральное финансирование 659,8 миллиона рублей… планы недропользователей - 3,49 миллиарда рублей", - сообщили в Минприроды.