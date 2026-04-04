В МЧС предупредили об опасности бытовых газовых плит

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Опасные для человека вещества, в том числе окись углерода и сернистые соединения, поступают в воздух при включенном газе, поэтому нужно стараться не обогревать помещения при помощи бытовых газовых плит, предупреждает МЧС России.
"При включенном газе в воздух поступают продукты горения - окись углерода, сернистые соединения и другие побочные продукты, которые вредны для человека при длительном воздействии", - говорится в памятке министерства по правилам поведения при опасности утечки бытового газа.
Спасатели подчеркивают, что обогрев помещений при помощи бытовых газовых плит очень опасен для человека.
Как стало ранее известно из памятки МЧС, главными признаками бытового газа, который полностью не сгорает в процессе приготовления пищи и представляет серьезную опасность для человека, является пламя красного или желтого цвета; в таком случае надо сразу же выключить плиту и вызвать газовую службу. МЧС отмечало, что наличие в помещении 5-15% газа от общего объема воздуха способно вызвать у человека удушье или стать причиной пожара.