Рейтинг@Mail.ru
Жители Лондона пожаловались на рост цен на продукты питания - РИА Новости, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 04.04.2026 (обновлено: 16:45 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/london-2085211055.html
Жители Лондона пожаловались на рост цен на продукты питания
2026-04-04T15:44:00+03:00
2026-04-04T16:45:00+03:00
в мире
лондон
сша
израиль
ing
би-би-си
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103468/53/1034685361_0:166:3000:1854_1920x0_80_0_0_c56d2aceb113b6ef07dac68a63127cd3.jpg
https://ria.ru/20260322/zhiteli-2082225026.html
https://ria.ru/20260325/kurs-2082745693.html
https://ria.ru/20260315/turtsiya-2080813870.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103468/53/1034685361_0:0:2860:2144_1920x0_80_0_0_2a92fb1eec93bc8bde4efc9519f2ff25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Kirsty WigglesworthЧеловек с пакетами, заполненными продуктами в Лондоне
Человек с пакетами, заполненными продуктами в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Человек с пакетами, заполненными продуктами в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 4 апр - РИА Новости. Жители Лондона жалуются на дороговизну продуктов и рост стоимости жизни на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости.
Опрошенные РИА Новости жители Лондона считают, что очередной виток продовольственной инфляции начался еще в прошлом году, задолго до нападения США и Израиля на Иран.
"Если год назад можно было закупиться продуктами на неделю на одного человека за 50-70 фунтов, сейчас это иногда обходится в 100 фунтов. Больше всего это сказалось на рыбе, шоколаде, мясе. Но особенно подорожала готовая еда в супермаркетах и сервисах доставки. В Лондоне без нее никак, многим некогда готовить. Готовая еда подорожала на 10% или больше", - сказал собеседник агентства.
Как убедился корреспондент РИА Новости, стоимость еженедельной "подписки" на популярный сервис готовой еды Calo выросла с около 85 фунтов в 2025 году до более 100 фунтов в начале 2026 года. При этом заметно сократилось количество мяса и рыбы в блюдах.
Некоторые из опрошенных жителей Лондона считают, что Британию ждет скачок продовольственной инфляции, сопоставимый с 2022 годом. Тогда ее уровень достигал 16%. Всего с 2020 по 2025 год цены на продовольствие в Великобритании выросли на 38,6%, при этом большая часть роста пришлась на 2022 и 2023 годы.
"Тогда рост больше всего ощущался в бюджетом сегменте. Теперь, похоже, будет дорожать все вместе, потому что премиального сегмента, по сути, не осталось: бюджетные линейки уже мало чем отличаются от остальных товаров", - отметил один из покупателей.
Многие британцы жалуются на дороговизну и "кризис стоимости жизни" в соцсетях. Известный телеведущий Райян Трикс 25 марта выложил в соцсети Facebook* пост с небольшой корзинкой товаров с подписью: "32 фунта за еду на два дня - это просто безумие".
Некоторые пользователи жалуются прямо на страницах ведущих СМИ в соцсетях.
"Я ни на минуту в это не поверю. У нас растет инфляция с тех пор, как лейбористы пришли к власти", - пишет пользовательница Дон Коллинз под постом на странице газеты Times о том, что инфляция в стране составляет 3%.
"Не забудьте про то, что шринкфляция реальна", - пишет один из пользователей под постом об инфляции на странице Би-би-си. Шринкфляцией называют практику уменьшения веса и размера товаров при сохранении той же цены.
Ранее РИА Новости выяснило, что в преддверии Пасхи британские супермаркеты начали скрывать инфляцию через уменьшение объема шоколадных пасхальных яиц. Так, цена яйца Galaxy Extra Large Milk Chocolate Easter Egg в этом году составляет почти шесть фунтов стерлингов, в то время как в прошлом году его можно было приобрести примерно за пять фунтов. При этом вес яйца составляет 210 грамм, в то время как в прошлом году яйцо весило 252 грамма.
В среду британское бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS) сообщило, что годовая инфляция по итогам февраля осталась на январском уровне в 3%. При этом, по прогнозам экспертов, уровень инфляции может вырасти. По оценке аналитиков финансовой компании ING, к концу года ее уровень может достигнуть 3.5%-4%. На фоне роста цен на нефть и стоимости логистики может особенно подорожать продовольствие. На данный момент, по данным ONS, продовольственная инфляция находится на уровне 3.3%.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреЛондонСШАИзраильINGБи-би-си
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала