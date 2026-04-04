Жители Лондона пожаловались на рост цен на продукты питания

ЛОНДОН, 4 апр - РИА Новости. Жители Лондона жалуются на дороговизну продуктов и рост стоимости жизни на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости.

Опрошенные РИА Новости жители Лондона считают, что очередной виток продовольственной инфляции начался еще в прошлом году, задолго до нападения США Израиля на Иран

"Если год назад можно было закупиться продуктами на неделю на одного человека за 50-70 фунтов, сейчас это иногда обходится в 100 фунтов. Больше всего это сказалось на рыбе, шоколаде, мясе. Но особенно подорожала готовая еда в супермаркетах и сервисах доставки. В Лондоне без нее никак, многим некогда готовить. Готовая еда подорожала на 10% или больше", - сказал собеседник агентства.

Как убедился корреспондент РИА Новости, стоимость еженедельной "подписки" на популярный сервис готовой еды Calo выросла с около 85 фунтов в 2025 году до более 100 фунтов в начале 2026 года. При этом заметно сократилось количество мяса и рыбы в блюдах.

Некоторые из опрошенных жителей Лондона считают, что Британию ждет скачок продовольственной инфляции, сопоставимый с 2022 годом. Тогда ее уровень достигал 16%. Всего с 2020 по 2025 год цены на продовольствие в Великобритании выросли на 38,6%, при этом большая часть роста пришлась на 2022 и 2023 годы.

"Тогда рост больше всего ощущался в бюджетом сегменте. Теперь, похоже, будет дорожать все вместе, потому что премиального сегмента, по сути, не осталось: бюджетные линейки уже мало чем отличаются от остальных товаров", - отметил один из покупателей.

Многие британцы жалуются на дороговизну и "кризис стоимости жизни" в соцсетях. Известный телеведущий Райян Трикс 25 марта выложил в соцсети Facebook * пост с небольшой корзинкой товаров с подписью: "32 фунта за еду на два дня - это просто безумие".

Некоторые пользователи жалуются прямо на страницах ведущих СМИ в соцсетях.

"Я ни на минуту в это не поверю. У нас растет инфляция с тех пор, как лейбористы пришли к власти", - пишет пользовательница Дон Коллинз под постом на странице газеты Times о том, что инфляция в стране составляет 3%.

"Не забудьте про то, что шринкфляция реальна", - пишет один из пользователей под постом об инфляции на странице Би-би-си . Шринкфляцией называют практику уменьшения веса и размера товаров при сохранении той же цены.

Ранее РИА Новости выяснило, что в преддверии Пасхи британские супермаркеты начали скрывать инфляцию через уменьшение объема шоколадных пасхальных яиц. Так, цена яйца Galaxy Extra Large Milk Chocolate Easter Egg в этом году составляет почти шесть фунтов стерлингов, в то время как в прошлом году его можно было приобрести примерно за пять фунтов. При этом вес яйца составляет 210 грамм, в то время как в прошлом году яйцо весило 252 грамма.

В среду британское бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS) сообщило, что годовая инфляция по итогам февраля осталась на январском уровне в 3%. При этом, по прогнозам экспертов, уровень инфляции может вырасти. По оценке аналитиков финансовой компании ING , к концу года ее уровень может достигнуть 3.5%-4%. На фоне роста цен на нефть и стоимости логистики может особенно подорожать продовольствие. На данный момент, по данным ONS, продовольственная инфляция находится на уровне 3.3%.