Посол ответил на попытки Лондона захватить связанные с Россией суда

ЛОНДОН, 4 апр - РИА Новости. Любые попытки Лондона захватить связанные с Россией суда неприемлемы, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в беседе с РИА Новости.
В марте правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Лондон введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
«
"Объявленное на уровне главы правительства Соединенного Королевства намерение захватывать гражданские суда, связанные с нашей страной, в британских территориальных водах – это очередной глубоко враждебный шаг в отношении России… Любые попытки британской стороны захватить суда, связанные с нашей страной, рассматриваем как неприемлемые и недопустимые", - сказал Келин.