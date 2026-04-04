Ликсутов: весенняя ярмарка вакансий для инженеров прошла в ОЭЗ Москвы
Ликсутов: весенняя ярмарка вакансий для инженеров прошла в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 04.04.2026
Ликсутов: весенняя ярмарка вакансий для инженеров прошла в ОЭЗ Москвы
Более 200 вакансий для инженеров представили на весенней ярмарке вакансий, которая прошла в ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T14:04:00+03:00
2026-04-04T14:04:00+03:00
2026-04-04T14:04:00+03:00
москва, максим ликсутов , сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 200 вакансий для инженеров представили на весенней ярмарке вакансий, которая прошла в ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает наукоемкую промышленность. Особый акцент делается на обеспечение высокотехнологичных производителей необходимыми кадрами. В рамках проектов особой экономической зоны столицы “Техноработа” и “Техностажировка” на весенней ярмарке соискателям предложили более 200 высокооплачиваемых вакансий. Мероприятие позволило некоторым компаниям полностью закрыть свои потребности в сотрудниках", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
В ярмарке приняли участие 13 компаний-резидентов ОЭЗ Москвы
. На площадке "Руднево", где состоялось мероприятие, сегодня работает около пяти тысяч человек. Здесь действуют компании компании из сферы электронной промышленности, по производству медизделий и электротехники, которые ищут квалифицированные инженерные кадры.
Также в ОЭЗ прошли презентация флагманского центра практической подготовки колледжей Москвы "Руднево" и мастер-классы кадровых специалистов ОЭЗ Москвы по составлению резюме под конкретную вакансию.
Москва активно развивает высокотехнологичные производства и создает условия для привлечения квалифицированных специалистов. Благодаря городским решениям жители столицы могут найти востребованную работу на инновационных предприятиях. Такие мероприятия вносят вклад в развитие национального проекта "Кадры" и укрепляют экономику города.