Мир с тревогой отреагировал на удар по АЭС "Бушер", заявил Лихачев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Мировое сообщество с тревогой отреагировало на ситуацию на иранской АЭС "Бушер", всех настораживает тренд на эскалацию конфликта, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
"Мировое сообщество с тревогой, конечно, отреагировало на произошедшее. Генеральный директор МАГАТЭ высказался. Ну и целый ряд контактов с нашими партнерами, телефонных звонков, электронных писем говорит о нарастании озабоченности. Всех очень настораживает тренд на эскалацию конфликта", - сказал Лихачев журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
