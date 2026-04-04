Рейтинг@Mail.ru
Мир с тревогой отреагировал на удар по АЭС "Бушер", заявил Лихачев - РИА Новости, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 04.04.2026 (обновлено: 16:06 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/likhachev-2085204554.html
Мир с тревогой отреагировал на удар по АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Мир с тревогой отреагировал на удар по АЭС "Бушер", заявил Лихачев - РИА Новости, 04.04.2026
Мир с тревогой отреагировал на удар по АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Мировое сообщество с тревогой отреагировало на ситуацию на иранской АЭС "Бушер", всех настораживает тренд на эскалацию конфликта, заявил глава "Росатома"... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T15:56:00+03:00
2026-04-04T16:06:00+03:00
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_0:47:2784:1613_1920x0_80_0_0_224bd5350195cc82dafd8daa090baee4.jpg
https://ria.ru/20260404/busher-2085190652.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_186:0:2661:1856_1920x0_80_0_0_e165e26815ca52308fa9b6b9ce8550ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана
Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Мир с тревогой отреагировал на удар по АЭС "Бушер", заявил Лихачев

Лихачев: мировое сообщество с тревогой отреагировало на удар по АЭС "Бушер"

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Мировое сообщество с тревогой отреагировало на ситуацию на иранской АЭС "Бушер", всех настораживает тренд на эскалацию конфликта, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
«
"Мировое сообщество с тревогой, конечно, отреагировало на произошедшее. Генеральный директор МАГАТЭ высказался. Ну и целый ряд контактов с нашими партнерами, телефонных звонков, электронных писем говорит о нарастании озабоченности. Всех очень настораживает тренд на эскалацию конфликта", - сказал Лихачев журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
4 апреля, 14:21
 
Бушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала