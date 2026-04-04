Муфтий рассказал, когда наступит Курбан-байрам
Курбан-байрам в 2026 году наступит на закате 26 мая, рассказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов.
2026-04-04T04:57:00+03:00
РИА Новости: Курбан-байрам в 2026 году наступит на закате 26 мая
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Курбан-байрам в 2026 году наступит на закате 26 мая, рассказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов.
«
"В этом году Курбан-байрам (Ид аль-Адха) наступит на закате 26 мая по григорианскому календарю, а по хиджре (мусульманскому летоисчислению - ред.) традиционно в десятый день месяца зуль-хиджа. В этот день завершается обряд хаджа - великое паломничество в Мекку. И мы вновь вспомним великий пример безграничной покорности Всевышнему, который явили нам величайшие пророки Ибрахим и его сын Исмаил (мир им)", - сказал РИА Новости муфтий.
Праздник, добавил он, отмечают во всем мусульманском мире в течение нескольких дней, называющихся днями такбира ат-Ташрик, которые в 2026 году пройдут с 26 по 30 мая.
«
"Во время них совершаются жертвоприношения животных, раздают мясо нуждающимся, занимаются благотворительностью. Таким образом, праздник подчеркивает важность доверия Богу, милосердия и единства мусульманской общины", - заключил Альбир Крганов.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения, один из главных праздников в исламе. Он связан с ветхозаветной историей пророка Ибрахима (Авраама), которому во сне было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила (Измаила). В тот момент, когда он занес нож над сыном, Аллах остановил его руку, и жертва (курбан) была заменена барашком. Согласно мусульманскому толкованию этого сюжета, Аллах лишь испытывал веру пророка. В этот праздник совершаются жертвоприношения животных.