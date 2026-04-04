В Колумбии рассказали, почему жители страны становятся наемниками ВСУ
08:52 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/kolumbija-2085163359.html
В Колумбии рассказали, почему жители страны становятся наемниками ВСУ
Родригес назвал партнерство с НАТО причиной наёмничества колумбийцев в ВСУ

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Партнерство Колумбии с НАТО стало причиной разрастания проблемы наемничества в этой южноамериканской стране и участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал РИА Новости исследователь из Университета Сан-Буэнавентура в Медельине Альфонсо Инсуасти Родригес.
"Да… структура (вооруженных сил - ред.) в нашей стране – западная. От этого исходит определенное понимание того, кто наш противник, с которым мы должны бороться регулярными и нерегулярными методами", - ответил эксперт на вопрос о том, есть ли связь между массовым участием отставных колумбийских военных в конфликте на Украине и партнерством Колумбии с НАТО.
Инсуасти Родригес пояснил, что партнерство Колумбии с Североатлантическим альянсом повлекло за собой формулирование местной военной доктрины по западным лекалам, спровоцировало появление у этой южноамериканской страны специфических международных контактов и проникновение на ее территорию западных компаний-вербовщиц.
"Так что в данном случае здесь прямая связь с западным наемническим рынком... Сейчас мы обслуживаем чужую, западную логику", - подчеркнул эксперт.
В 2017 году Колумбия получила статус глобального партнера НАТО.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
