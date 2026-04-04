МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Партнерство Колумбии с НАТО стало причиной разрастания проблемы наемничества в этой южноамериканской стране и участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал РИА Новости исследователь из Университета Сан-Буэнавентура в Медельине Альфонсо Инсуасти Родригес.

Инсуасти Родригес пояснил, что партнерство Колумбии с Североатлантическим альянсом повлекло за собой формулирование местной военной доктрины по западным лекалам, спровоцировало появление у этой южноамериканской страны специфических международных контактов и проникновение на ее территорию западных компаний-вербовщиц.