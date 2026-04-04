На Украине бандиты под видом сотрудников военкомата шантажируют гражданских
17:44 04.04.2026
На Украине бандиты под видом сотрудников военкомата шантажируют гражданских
На Украине бандиты под видом сотрудников военкомата шантажируют гражданских - РИА Новости, 04.04.2026
На Украине бандиты под видом сотрудников военкомата шантажируют гражданских
Бандиты на Украине, которые сговорились с полицией, под видом сотрудников военкомата крадут гражданских, шантажируют их и вынуждают платить, заявил журналист и... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T17:44:00+03:00
2026-04-04T17:44:00+03:00
в мире
украина
николай княжицкий
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
в мире, украина, николай княжицкий, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Николай Княжицкий, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине бандиты под видом сотрудников военкомата шантажируют гражданских

Княжицкий: бандиты под видом сотрудников военкомата шантажируют украинцев

© РИА Новости / Стрингер
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Бандиты на Украине, которые сговорились с полицией, под видом сотрудников военкомата крадут гражданских, шантажируют их и вынуждают платить, заявил журналист и депутат Верховной рады Николай Княжицкий.
"Есть города... в которых собираются банды людей, обычный криминалитет, надевают форму, по договоренности с полицией выезжают, хватают людей, заталкивают в (микроавтобус - ред.)... говорят: "Либо ты нам платишь, либо мы везем тебя в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", но это не ТЦК", - сказал депутат на видео, опубликованном на YouTube-канале "Говорит великий Львов".
Княжицкий выразил мнение, что власти и полиция не реагируют, поскольку находятся в сговоре с данными криминалитетами.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
