Пополнивший состав женской НБА клуб выбрал россиянку на драфте расширения
"Торонто Темпо" забрал на драфте расширения баскетболистку сборной России Марию Клюндикову, сообщается на сайте клуба Женской национальной баскетбольной... РИА Новости Спорт, 04.04.2026
2026-04-04T01:49:00+03:00
Пополнивший состав женской НБА "Торонто" выбрал Клюндикову на драфте расширения
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Торонто Темпо" забрал на драфте расширения баскетболистку сборной России Марию Клюндикову, сообщается на сайте клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).
"Торонто Темпо" вместе с "Портленд Файр" включен в состав WNBA с сезона-2026/27. Для дебюта в лиге каждая команда собрала в рамках драфта расширения состав из 11 доступных игроков других команд. Согласно правилам драфта, каждый клуб лиги имел право защитить от обмена до пяти игроков, "Торонто" и "Портленд" могли забрать у команды не более двух баскетболисток, а также имели право выбирать игроков, которые по окончании сезона станут свободными агентами. Основной драфт пройдет 13 апреля, где новички WNBA также смогут выбрать четырех членов будущего состава команды.
Клюндикова (в девичестве - Вадеева) на протяжении текущего сезона представляла в WNBA "Миннесоту Линкс", до этого россиянка играла за "Лос-Анджелес Спаркс" (2018-2019). Она была выбрана командой под общим 11-м номером в первом раунде драфта 2018 года. В феврале 2025 года Клюндикова подписала новый контракт с клубом, однако покинула команду в мае, не сыграв ни одного матча после возвращения. В "Миннесоте" 27-летняя россиянка в среднем за матч набирала 4,8 очка, совершала 2,9 подбора и отдавала 0,5 передачи.