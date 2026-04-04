Кардиолог объяснила, почему опасно сочетать энергетики и алкоголь
04:28 04.04.2026
Кардиолог объяснила, почему опасно сочетать энергетики и алкоголь
Алкоголь и энергетик по-разному, но одновременно нагружают организм, поэтому такой "коктейль" может привести к учащенному сердцебиению, слабости, дрожи, скачкам РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T04:28:00+03:00
https://ria.ru/20260314/alkogol-2080706389.html
https://ria.ru/20251213/alkogol-2061791190.html
Кардиолог объяснила, почему опасно сочетать энергетики и алкоголь

Бармен разливает напитки в баре. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Алкоголь и энергетик по-разному, но одновременно нагружают организм, поэтому такой "коктейль" может привести к учащенному сердцебиению, слабости, дрожи, скачкам давления, головокружению, тошноте, перебоям в работе сердца, сообщила РИА Новости кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.
"Смешивать алкоголь и энергетики не стоит. Главная проблема в том, что энергетик не делает человека трезвее и не снижает действие алкоголя. Он только маскирует усталость и часть субъективных ощущений опьянения. Из-за этого человеку может казаться, что он чувствует себя лучше, чем есть на самом деле, и в итоге он выпивает больше, позже останавливается и хуже контролирует свое состояние", - рассказала Бонадыкова.
Назван самый опасный вид алкоголя
По ее словам, такой коктейль опасен еще и потому, что алкоголь и энергетик по-разному, но одновременно нагружают организм.
"Энергетик учащает пульс, может повышать давление, усиливать тревожность и внутреннее возбуждение. Алкоголь влияет на сосуды, обезвоживает, нарушает координацию и тоже может отражаться на ритме сердца. В результате человек получает не бодрость, а перегрузку: могут появиться сердцебиение, слабость, дрожь, скачки давления, головокружение, тошнота, перебои в работе сердца", - подчеркнула врач.
Собеседница агентства добавила, что особенно опасно это сочетание в ситуациях, когда человек и так истощен: не спал, мало ел, танцует всю ночь, находится в жарком помещении или уже выпил много алкоголя.
"В таких условиях организм дольше не подаёт понятных сигналов, что ему плохо, и именно поэтому такие коктейли нередко заканчиваются тяжёлым самочувствием. Отдельный риск в том, что на фоне энергетика человек может недооценить степень опьянения и продолжить пить дальше", - сказала кардиолог.
Врач назвал допустимую дозу алкоголя
