Израиль заявил, что зафиксировал новый запуск ракет из Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.
Как убедился корреспондент РИА Новости, жители центральной части страны, и в частности Тель-Авива, получили раннее оповещение об угрозе обстрела на мобильные телефоны. Это уже вторая за день ракетная атака со стороны Ирана.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
